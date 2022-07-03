Рашисти в ООН хочуть зробити з себе борців із нацизмом в Україні

В ООН уже всt розуміють і знають, хто справжні нові нацисти нашого часу

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Есть такая известная цитата, что «фашисты будущего будут называть себя антифашистами. И это самое точное тому, что сейчас происходит в России. Добрые люди передали мне документ, который свидетельствует о том, что Россия, в лице туповатого и придурковатого зама постоянного представителя РФ при ООН, Дмитрия Полянского, созывает заседание в Совбезе ООН на тему «Неонацизм и радикальный национализм: изучение первопричин кризиса в Украине». Заседание назначено на 11 июля. И это трэш.

В самой ООН шокированы цинизмом и подлостью российской делегации, которая пытается найти себе хоть какие-то оправдания после всех тех военных преступлений совершенных российскими военными в Украине. В общем, эти рашисты хотят сделать из себя борцов с нацизмом в Украине. Выглядит мерзко, тупо и цинично. Но разве такие моменты хоть когда-то останавливали рашистов? Теперь они, замазавшись с ног до головы в украинской крови, пытаются найти себе хоть какое-то оправдание. Но это же рашисты, поэтому выглядит эта попытка, как фиглярство.

Я дам перевод описания темы заседания, которое хочет провести РФ:

«Когда ситуация в Украине и вокруг нее рассматривается на различных форумах ООН, то время от времени раздаются голоса сомнения в неонацистской природе нынешнего режима Майдана в Киеве и его вооруженных боевиков, в том числе из радикальных националистических группировок. На заседании будет рассмотрен этот вопрос. Дискуссия даст возможность узнать историю нацизма в Украине и его современное состояние. Понимание этого вопроса необходимо для непредвзятого анализа преступлений националистической банды.»

Майдан, радикалы, националисты, нацизм... Тут почти весь набор слов, которые Кремль использует в своих шаблонах. Мои друзья из ООН, которые передали мне эти не секретные документы, очень кратко, но метко, описали свое отношение к рашистам назвав их «f*cking bastard». Я сомневаюсь, что они озвучат это определение на заседании Совбеза, не позволяет формат и правила поведения, но их отношение к РФ, к российской делегации и к ублюдкам из Кремля понятно. Так к рашистам относятся представители всех цивилизованных государств. И это уже ничем не изменить. Россия может дальше безуспешно пытаться оправдаться, через свои говорящие головы, но эффекта это не даст. В ООН уже все понимают и знают, кто настоящие новые нацисты нашего времени. А значит будет делаться все для того, чтобы остановить эту рашистскую чуму. Карфаген должен быть разрушен! И он будет разрушен!

Джерело: блог Борислава Берези

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