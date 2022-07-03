Російського хекоїста вивезли на північ РФ через «ухиляння від армії»

Іван Федотов під час гри за московський ЦСК

Хокеїсту загрожує до двох років позбавлення волі, арешт до шести місяців, грошовий штраф або виправні роботи

Російського воротаря Івана Федотова, якого раніше затримали з підозрою в ухиленні від служби в армії, вивезли до Сєвєроморська. Про це повідомляють російські медіа.

Адвокат хокеїста «Філадельфії Флайєрс» Олексій Пономарьов заявив, що Федотов залишив Військово-морський госпіталь Санкт-Петербурга. «Вночі Івана відправили до Сєвєроморська. Дальшої інформації ми не маємо», – зазначив представник гравця.

Раніше стало відомо, що у військкоматі у 25-річного Федотова сталося загострення гастриту, після чого його було направлено до госпіталю. До цього хокеїста збірної Росії було затримано: військова прокуратура вважала, що він ухиляється від служби.

Відомо, що два дні тому Федотова було затримано в Санкт-Петербурзі біля однієї з льодових арен міста, де він проводив індивідуальне тренування для підготовки до сезону-2022/2023. Йому приписують ухилення від служби в армії та порушення ст. 328 КК РФ, за якою хокеїсту загрожує до двох років позбавлення волі, арешт до шести місяців, грошовий штраф або виправні роботи.

Сєвєроморськ – це місто у центрі однойменного міського округу на Мурманському березі. Розташоване на Кольському півострові на півночі Росії.

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