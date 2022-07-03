У Борисполі масово перевірятимуть документи: влада назвала причину

Можливе тимчасове обмеження руху транспортних засобів та пішоходів

Сьогодні, 3 липня 2022 року, у Бориспільському районі Київської області розпочинається посилений етап перевірки документів. Про це повідомив голова Бориспільської райдержадміністрації Руслан Дяченко.

«Під час проведення заходів в окремих мікрорайонах Борисполя можливе тимчасове обмеження руху транспортних засобів та пішоходів, перевірка документів, що засвідчують особу», – йдеться у повідомленні.

Жителів і гостей району просять зберігати спокій, з розумінням поставитися до можливих обмежень і незручностей і спокійно реагувати на законні дії правоохоронців.

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