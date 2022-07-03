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    Новини

    У Борисполі масово перевірятимуть документи: влада назвала причину

    У Борисполі масово перевірятимуть документи: влада назвала причину
    фото ілюстраційне

    Можливе тимчасове обмеження руху транспортних засобів та пішоходів

    Сьогодні, 3 липня 2022 року, у Бориспільському районі Київської області розпочинається посилений етап перевірки документів. Про це повідомив голова Бориспільської райдержадміністрації Руслан Дяченко.

    «Під час проведення заходів в окремих мікрорайонах Борисполя можливе тимчасове обмеження руху транспортних засобів та пішоходів, перевірка документів, що засвідчують особу», – йдеться у повідомленні.

    Жителів і гостей району просять зберігати спокій, з розумінням поставитися до можливих обмежень і незручностей і спокійно реагувати на законні дії правоохоронців.

    Нагадаємо, у Києві посилено блокпости: Нацгвардія назвала причину.

    У Генштабі ЗСУ повідомили про загрозу проникнення в Україну з території Білорусі диверсійно-розвідувальних груп.

    У червні в Україні затримали більше 30 диверсантів, із яких 11 – в Києві.

    Речник Міноборони Олександр Мотузяник раніше повідомив, що російське керівництво намагається активізувати диверсійну роботу в Україні. Для ДРГ в Україні шукають найманців. За словами Мотузяника, перевага надається переважно вихідцям із Донецької та Луганської областей, які розмовляють українською мовою.

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    Теги: росія окупанти ЗСУ Міноборони війна Нацгвардія документи Україна окупація #stoprussia
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    У Борисполі масово перевірятимуть документи: влада назвала причину