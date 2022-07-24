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    Політика

    Путін знайшов ворогів аж на Карибських островах

    Багамські острови, а також британські острови Гернсі та Мен, відтепер вважаються Кремлем недружніми до Росії країнами - Путін знайшов ворогів аж на Карибських островах
    Багамські острови, а також британські острови Гернсі та Мен, відтепер вважаються Кремлем недружніми до Росії країнами
    фото з відкритих джерел

    Російський уряд знову розширив список «недружніх країн»

    Росія визнала недружньою країною Багамські острови. Про це повідомляє пресслужба уряду країни-агресора.

    Причиною включення цієї країни до «чорного списку» є заборона влади Багамських островів на будь-які операції із Банком Росії, міністерством фінансів країни-агресора та низкою кредитних організацій РФ.

    Крім того, до «недружніх країн» зарахували коронні володіння Великої Британії – Гернсі та Мен.

    Ці острови постраждали через те, що підтримали санкції Лондона проти Росії та тамтешніх громадян і компаній.

    Нагадаємо, що 7 березня уряд Російської Федерації затвердив перелік країн, які, на думку керівництва країни-агресора, вчиняють щодо РФ «недружні дії».

    До першого списку «недружніх країн» увійшло майже 50 держав. Це, зокрема, Україна, усі країни Євросоюзу, Швейцарія, Норвегія, Ісландія, США, Канада, Австралія, Нова Зеландія, Японія і навіть Федеративні Штати Мікронезії.

    У травні Володимир Путін підписав указ проти цілої низки країн та компаній, дії яких щодо Росії сам Кремль вважає «недружніми».

    Згідно із цим указом, забороняються будь-які торгівельні угоди із фізичними та юридичними особами, які потраплять до так званого чорного санкційного списку. Також указ припиняє виконання Росією зобов’язань навіть по уже існуючих контрактах.

    Учора, 23 липня, російський уряд розширив список «недружніх країн», додавши туди Грецію, Данію, Словаччину, Словенію та Хорватію.

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    Теги: росія санкції путін Велика Британія Багамские Острова
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    Путін знайшов ворогів аж на Карибських островах