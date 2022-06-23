Росіяни повністю копіюють стратегію гітлерівської Німеччини

РФ напала 24 лютого, так само, як Гітлер напав на СРСР 22 червня

Мовою оригіналу

Двадцать второго июня,

Ровно в четыре часа

Киев бомбили, нам объявили

Что началася война.

Так начинается старая советская песня. И так началась война для моих предков, живших тогда в Киеве. Но мало кто знает продолжение этой песни. А оно звучит так:

Война началась на рассвете

Чтоб больше народу убить.

Спали родители, спали их дети

Когда стали Киев бомбить.

Война в Киев пришла в этом году так же на рассвете, 24 февраля. Это была полноценная война. С взрывами, со стрельбой, с погибшими, ранеными и с разрушениями. Она тоже началась на рассвете.

Видимо рашисты хотели того же, чего хотели и нацисты. И поэтому звучали и звучат воздушные тревоги по ночам и на рассвете. Цель таже – добиться максимального количества жертв и деморализовать население. У нацистов и рашистов много общего – от букв V и Z на рукавах оккупантов до желания окончательно решить еврейский и украинский вопрос. Но и закончат рашисты так же.

Сегодня многие не верят в это или сомневаются. Это потому что они плохо знают историю и её принципы. И не знают, что история всегда идёт по кругу. Лишь диаметр витков разный. Поэтому я уверен, что мы победим рашизм, как победили ранее нацизм. Хочется чтобы меньшим количеством жертв. Но у всего есть своя цена. И миру придётся заплатить жизнями и разрушениями за победу над рашистами и эрзацфюрером. А сегодня мы вспоминаем историю и находим а ней немало аналогии с нашим временем.

В России есть свой многоликий Геббельс и свой грустный Риббентроп похожий на лошадь, свой Кейтель из Тувы, свой Рудольф Гесс, который откликается на кличку Димон и даже свой Юлиус Штрейхер, который выглядит, как Соловьев, Киселев, Скабеева, Пегов, Сладков, Коц и еще какой-то поц. Рашисты очень многое переняли у своих предшественников, а те тоже в 1941 году не верили, что впереди у них виселица. Но история неумолимо движется по проторенному пути и в итоге новый Рейх падёт. Главное, всегда помнить цену, которую мы платим за нашу победу и жить соответственно.

А в том, что мы победим, у меня нет сомнений. Другого варианта нет. Верьте в ЗСУ и в Залужного! Верьте в себя! И приближайте Победу, каждый на своем месте!

Джерело: блог Борислава Берези

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.