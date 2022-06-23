  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Борислав Береза
  4. Росіяни повністю копіюють стратегію гітлерівської Німеччини
рус
    Думки вголос

    Росіяни повністю копіюють стратегію гітлерівської Німеччини

    • Борислав Береза

      Народний депутат 8 скликання

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Українська армія стала на захист держави - Росіяни повністю копіюють стратегію гітлерівської Німеччини
    Українська армія стала на захист держави
    фото: Міноборони

    РФ напала 24 лютого, так само, як Гітлер напав на СРСР 22 червня

    Мовою оригіналу

    Двадцать второго июня,

    Ровно в четыре часа

    Киев бомбили, нам объявили

    Что началася война.

    Так начинается старая советская песня. И так началась война для моих предков, живших тогда в Киеве. Но мало кто знает продолжение этой песни. А оно звучит так:

    Война началась на рассвете

    Чтоб больше народу убить.

    Спали родители, спали их дети

    Когда стали Киев бомбить.

    Война в Киев пришла в этом году так же на рассвете, 24 февраля. Это была полноценная война. С взрывами, со стрельбой, с погибшими, ранеными и с разрушениями. Она тоже началась на рассвете.

    Видимо рашисты хотели того же, чего хотели и нацисты. И поэтому звучали и звучат воздушные тревоги по ночам и на рассвете. Цель таже – добиться максимального количества жертв и деморализовать население. У нацистов и рашистов много общего – от букв V и Z на рукавах оккупантов до желания окончательно решить еврейский и украинский вопрос. Но и закончат рашисты так же.

    Сегодня многие не верят в это или сомневаются. Это потому что они плохо знают историю и её принципы. И не знают, что история всегда идёт по кругу. Лишь диаметр витков разный. Поэтому я уверен, что мы победим рашизм, как победили ранее нацизм. Хочется чтобы меньшим количеством жертв. Но у всего есть своя цена. И миру придётся заплатить жизнями и разрушениями за победу над рашистами и эрзацфюрером. А сегодня мы вспоминаем историю и находим а ней немало аналогии с нашим временем.

    В России есть свой многоликий Геббельс и свой грустный Риббентроп похожий на лошадь, свой Кейтель из Тувы, свой Рудольф Гесс, который откликается на кличку Димон и даже свой Юлиус Штрейхер, который выглядит, как Соловьев, Киселев, Скабеева, Пегов, Сладков, Коц и еще какой-то поц. Рашисты очень многое переняли у своих предшественников, а те тоже в 1941 году не верили, что впереди у них виселица. Но история неумолимо движется по проторенному пути и в итоге новый Рейх падёт. Главное, всегда помнить цену, которую мы платим за нашу победу и жить соответственно.

    А в том, что мы победим, у меня нет сомнений. Другого варианта нет. Верьте в ЗСУ и в Залужного! Верьте в себя! И приближайте Победу, каждый на своем месте!

    Читайте також: 22 червня. Як Сталін вигадав власну війну

    Джерело: блог Борислава Берези

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: росія окупанти історія війна Друга світова війна Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Сергій Висоцький
    Сергій Висоцький

    Народний депутат 8 скликання

    Кирило Сазонов
    Кирило Сазонов

    Політичний оглядач

    Михайло Гончар
    Михайло Гончар

    Президент «Центр глобалістики «Стратегія ХХІ»

    Михайло Самусь
    Михайло Самусь

    Заступник директора ЦДАКР з міжнародних питань

    Олег Шамшур
    Олег Шамшур

    Надзвичайний та Повноважний Посол, заступник міністра закордонних справ України (2004–2005), посол України у США (2006–2010), посол України у Франції (2014–2020)

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Росіяни повністю копіюють стратегію гітлерівської Німеччини