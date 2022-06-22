Фінляндія заявила, що готова воювати з Росією

Протягом десятиліть Фінляндії вдалося створити значний арсенал озброєння

Фінляндія десятиліттями готувалася до можливого російського нападу. Країна заявила, що готова воювати, у разі вторгнення Росії. Про це повідомив командувач Силами оборони Фінляндії, генерал Тімо Ківінен виданню Reuters.

«Ми планомірно розвивали нашу військову оборону саме для того виду бойових дій, який ведеться там (в Україні, – ред.), із масованим застосуванням вогневої потужності, бронетехніки, а також авіації», – заявив Ківінен.

Генерал підкреслив, що його країна створила значний арсенал, але вирішальною є мотивація фінів і додав, що навіть після вступу до НАТО основну відповідальність за оборону Фінляндії, як і раніше, нестиме вона сама.

Раніше президент Фінляндії Сауле Нііністьо заявив, що його країна не буде вступати в НАТО окремо від Швеції, з якою разом подали заявку на членство.

Також Фінляндія планує встановити на своєму східному кордоні більш ефективну загорожу та збільшити кількість прикордонників, оскільки Кремль натякнув на можливу окупацію Польщі та Фінляндії.