Розкажіть своїм дітям про Стуса, митрополита Липківського та інших репресованих українців

Ми маємо пам'ятати про злочини радянської влади, щоб не дати шансу їхнім спадкоємцям реанімувати радянські політичні традиції

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Недавно в Украине отмечали День памяти жертв политических репрессий. Событие, которое к сожалению проходит скорее формально, нежели как день реального поминания всех тех, кто был репрессирован или подвергся гонениям в советские времена. Много ли было жертв? Огромное количество. Всего за 15 месяцев массового террора в 1937-38 годах в СССР были брошены в тюрьмы или депортированы более 2 миллионов человек, из них 682 000 расстреляны. В Украине были уничтожены все, кто мог развивать национальную культуру или хотя бы теоретически сопротивляться режиму, и кого не успели уничтожить во время войны 1917-22 годов, репрессий 1930-го и последующих лет и геноцида 1932-33 годов. Всего в Украине было осуждено 197 617 лиц, из них на смертную казнь – 122 237 граждан. Одни из них были расстреляны или замучены досмерти, другие прошли пытки, тюрьмы, ссылки, каторгу, ГУЛАГ, многие принудительно побывали в психиатрических лечебницах. Семьи репрессированных подвергались гонениям, а для их детей были созданы даже детские дома для детей врагов народа. Да, клеймо «врага народа» навешивалось на всех несогласных, не разделяющих политические взгляды или на просто мешающих кому-то граждан. Террор и репрессии затронули почти все слои населения: ученых, политиков, военных, священников, писателей, актеров, крестьян, рабочих. Фактически тогда был уничтожен цвет нации, большая часть творческой и научной интеллигенции.

Эксперты считают, что за период с начала 20-х и до конца 80-х годов ХХ века, то есть практически за все время правления большевистско-коммунистического режима, в Украине по политическим мотивам было арестовано более миллиона человек. Репрессиям подвергли огромное количество невинных ни в чем людей. И сегодня люди вспоминают и отдают дань уважения погибшим в результате политических репрессий. К сожалению мало времени уделяется просвещению подрастающего поколения о политических репрессиях в Украине. И, как выяснилось, этого вопроса нет и в ЗНО, поэтому многие школьники не считают необходимым углубиться в изучение той трагической части нашей истории. Но без понимания своего прошлого, без анализа тех событий, без правильных выводов и знаний о тех событиях, велика вероятность повторения подобной трагедии в будущем.

Поэтому расскажите своим детям о репрессиях, о репрессированных, о Василе Стусе и митрополите УАПЦ Василии Липковском, о Лесе Курбасе и Николае Кулише расстрелянных на двоих одной пулей, об Николае Руденко, который был арестован за создание и деятельность Украинской хельсинкской группы, а затем осуждён по статье «антисоветская агитация и пропаганда» на 7 лет лагерей строго режима и 3 года ссылки. Расскажите об этих и о других репрессированных и диссидентах. Расскажите, как в СССР репрессировали за право свободно говорить и быть свободным человеком. Пусть знают и помнят. Расскажите для того, чтобы подобное никогда более не повторилось в Украине, а политические взгляды не могли бы стать причиной для репрессий. Мы должны помнить о преступлениях советской власти, чтоб даже шанса не дать наследникам комуняк, гебни и их прислуги реанимировать советские политическик традиции. Вечная память всем репрессированным советской властью.

Джерело: блог Борислава Берези

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