Розстріл у Пермі, як наслідок виборів до Думи

У Росії продовжують жертвувати звичайними людьми, аби лише у влади не було проблем

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Как только у Кремля появились проблемы с подсчётом голосования в Думу и посыпались обвинения в фальсификации, то сразу появилась стрельба в Перьми с 8 убитыми и более 10 ранеными. И по всем информационным каналам сразу пошла информационная волна, которая перекрыла всё о выборах. Но если и это не отвлечет внимание с манипуляциями Кремля вокруг подсчёта голосов, то начинаю переживать за Воронеж. Могут бомбить. Да и дома на Каширке ещё есть, а ФСБ их не привыкать взрывать.

Людей жаль.

Ими жертвуют, как разменными фигурами. Но они молчаливо соглашаются быть жертвами и как бараны идут на убой, когда голосуют за "Единую Россию", а затем не протестуют, когда власть нарушает их права и свободы. Это тот самый выбор, за который они платят. Платят своими жизнями, своим будущим и будущим своих детей. Вернее россияне отказываются от права на выбор и молча соглашаются на место в стойле и на жизнь по правилам российской власти. Значит они такое заслужили.

Но те, кто не знают вкус свободы за свободу биться не могут, не умеют и не хотят. Поэтому они просто статисты и обслуга власти. Молчаливые и покорные. Увы...

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Джерело: блог Борислава Берези

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