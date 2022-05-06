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    Що таке справжня війна. Пояснення солдата

    • Борислав Береза

      Народний депутат 8 скликання

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    • Розсилка
    Реальна війна мало нагадує кіно - Що таке справжня війна. Пояснення солдата
    Реальна війна мало нагадує кіно
    фото: Міноборони

    Війна щодня збирає страшний урожай із життів патріотів та здоров'я воїнів

    Мовою оригіналу

    Как представляет войну обычный среднестатистический украинец?

    Окопы, в них сидят воины ЗСУ. На них наступают рашисты. Цепью. И танки идут. А наши их косят из всего, что только можно. И так 24 часа. Бой без остановки. Ну, так, как в фильмах про войну. А кто-то ещё представляет себе, что поднимается один наш воин в полный рост, полуголый и конечно же в пулеметных лентах, держа в руках ДШК и стреляет из него от бедра с криком «Горіть в аду, гади!». И стоит он по пояс в гильзах, а пулемёт шмаляет без остановки. Как у Чарли Шина в «Горячих головах-2». Но моя война иная.

    В жизни все менее пафосно и не так просто

    Да, есть окопы. Но в них не сидят. Они действительно нужны для того случая, если рашисты в атаку идут. А сидят и лежат наши воины в укрытиях, которые предназначены одновременно для укрытия от обстрела артиллерии, а с другой стороны для ведения огня.

    И кроют нас из всего, что только возможно. САУ, Грады, Ураганы, 120 минометы и даже танки.

    Кстати, танки, это та ещё история. Сволочная. Как и вся другая арта. Правда и наши дают ответку. А еще есть самолеты и вертолёты врага, которые время от времени нас атакуют. Все они обстреливают нас из разных калибров и стараются выбить нас с позиций. Потому что если мы уходим с позиции, то арта врага передвигается вперед, а за ней идёт пехота и техника. И нашу землю захватывают.

    Поэтому нельзя уйти. И хорошо, если землянка имеет перекрытия или есть такие укрытия, которые надежно защищают бойцов, выдерживая все обстрелы. А ведь прилетает изрядно.

    Вчера я был на позиции, куда за один час прилетело чуть более 300 приходов

    Это по 5-6 взрывов в минуту. Каждые 10 секунд прилет. Но наши парни вгрызлись в позицию и не отступают. Потому что если уйти, то мы проигрываем, а значит сюда придут рашисты и мы потеряем эту позицию. А в это время, пока одни наши воины держат эту позицию, то другие воины выбивают оккупантов с иной позиции и к ним подключаются мобильные группы. И все это происходит под постоянными обстрелами врага из всего, что только возможно. Задача врага нас убить. Наша задача – держаться под обстрелами и ждать атаки. А когда дождались, то ввалили рашистам.

    Вот такая война. Не киношная. Не красивая. Кровавая и грязная.

    И важно, чтоб были БК, вода и еда. И возможность помыться. И зубы почистить. И постираться. Все это нужно. Потому что гигиена штука важная.

    Но если идут обстрелы, то подвезти все необходимое тяжело. А без воды так же тяжело, как и без БК.

    Поэтому поклон в пояс всем тем, кто под обстрелами протаскивает на позиции все необходимое от воды и БК до сигарет и зубной пасты. Вы не представляете, как это важно

    А еще люди болеют и находятся в стрессе, получают сообщения, что дома какие-то проблемы, но уехать нельзя. Большинство о таком мало знает, ведь в кино про это ничего не рассказывают.

    И при этом бойцы выполняют боевое задание, держат позиции под постоянными обстрелами, не дают рашистам продвинуться вперёд и утилизируют их и всю технику, до которой могут достать. Да и мотивация тут у людей запредельная. И люди тут простые и удивительные.

    Переводчик и водитель зерновоза, владелец СТО и инженер-проектировщик, фермер и школьный завхоз, бывший мент и профессиональный военный. Но сегодня они все воины, которые не отдают свою землю, жестко держат позицию, ждут атаку, чтоб её отбить и не знают, что с нами будет уже через минуту.

    Тут все по другому и все обострено до предела. И каждая минута может быть последней. Для любого. И это та война, которую я вижу и которой живу. Не очень красивая, не очень интенсивная, но очень жестокая и кровавая.

    Война, которая ежедневно собирает свой страшный урожай из жизней патриотов и здоровья воинов. Но так будет не всегда. Я точно знаю, что мы победим. Мы возродим Украину. Ту Украину, за которую мы сегодня воюем.

    Поэтому верьте в ЗСУ и Залужного. И знайте, что все будет Украина!

    Джерело: блог Борислава Берези

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    Теги: росія окупанти ЗСУ війна Україна окупація #stoprussia
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    Що таке справжня війна. Пояснення солдата