Тверк біля пам'ятника загиблим в АТО. Чому вчить дітей влада «Слуг народу»?

Борислав Береза Народний депутат 8 скликання

Борислав Береза

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Влада толерантно ставиться до мерзотників, якщо це її мерзотники і вони допомагають збагачуватися

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Вот эти четыре недоросля, танцующие на памятнике погибшим воинам АТО, и есть диагноз Украины. Поколение Тик Ток, без уважения к воинам погибшим за них, без понимания совершаемого ими поступка, без каких-либо моральных или этических ценностей. Для них главное быть в тренде. Важно быть популярным и успешным в сети. Кто в этом виноват? Только семья? Или только государство? А может оба? Этих уже не исправить, если сами не захотят. Но спросите этих девушек чего они больше хотят - попасть в рекомендованные видео или стать достойными гражданами своей страны? Глядя на это видео ответ более чем очевиден. Их поступок ещё хуже чем они танцуют.

Но кто будет заниматься этой проблемой? Власти явно не до этого. Власть делит куски пирога и пилит бюджеты на дорогах. Ей сейчас не до воспитания следующего поколения. Чему эта власть может научить детей? Как украсть 4 бутылки пива, а потом став депутатом пытаться продать правки к закону за 200 тысяч? А может власть будет предлагать такой вариант, как образец для массового подражания? Власть показывает то, что лицемеры и лжецы гармонично смотрятся в ней. Власть с детства учит детей, что надо быть конформистом. Ведь если тебя назвали поддутой корабельной сосной, но тебе выгодно быть во власти, то поддержи назвавшего тебя. Еще власть может показать, что можно быть насильником, но это не помешает тебе впоследствии стать нардепом. И власть хорошо показывает, что моральным уродам есть место во власти. В этой власти. Ведь Зеленскому и его окружению плевать на репутацию, мораль, порядочность. Главное рейтинг. А это тот же аналог «рекомендованного» в Тик Ток. Эта власть толерантно относится к мерзавцам, если это её мерзавцы и они помогают ей обогащаться.

Эта власть не учит любить Украину, не учит быть достойными гражданами и что надо быть патриотами. Нет. Она учит быть обычными потребителями без моральных ценностей и без этических принципов. Учит своим примером. И, глядя на этих 4 недотанцоров, хорошо учит. Так вот, из этой ямы мы будем вылезать долго и не факт, что успешно.

За эту мерзость полицейские составили 4 админпротокола на этих школьниц. Двоим уже по 16, так что им светит мелкое хулиганство. Еще двоим — по 13, а значит за них штраф заплатят родители. Но это стало возможно лишь потому, что танцующие не были членами «Слуги народа», а Генпрокурор не пыталась их отмазать, как с Юрченко или Халимоном. Вот так и живем. В стиле Зе!

Джерело: блог Борислава Берези

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