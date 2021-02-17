Вакцина від коронавірусу: обіцянки Кличка і Степанова виявилися банальним піаром

Див не буває. Буває заслужений результат після якісно виконаної роботи

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27 января мне позвонил Віталій Кличко и клятвенно пообещал, что уже в течении двух-трех недель он привезёт в Киев вакцину от коронавируса. Мой аргумент о том, что во все мире дефицит вакцины он отмел, как малозначущий факт, а он её привезёт. Правда Виталий не смог назвать мне ни производителя вакцины, ни её цены. Я улыбнулся и сказал, что он ничего не привезёт, но я готов три недели подождать. Подождал. Вакцины нет. Как нет её и от Степанова. Громкие обещания так и остались пустым сотрясением воздуха, а я в очередной раз оказался прав, когда чётко указал на то, что это банальный пиар.

С утра я дважды набрал Кличко, чтоб спросить, как ситуация с доставкой вакцины? Но он не взял трубку. И это логично. А что бы он мне сказал? Что это была его попытка начать президентскую компанию с того, что он залихватски пообещал привезти вакцину? Так надо же не только обещать, но и делать. Или он думал, что все забудут? Так я не забыл. А еще я так и не получил от Кличко название вакцины, которую он якобы хотел привезти и ее цену. Потому что нельзя назвать то, чего у тебя нет. Я почему был такой уверенный в том, что и Кличко и Степанов занимаются пиаром? Потому что я проанализировал ситуацию с дефицитом производства вакцины и с тем, что страны, которые резервировали ее заранее, в отличие от Украины, не получают вакцину в полном объёме. А еще сделал несколько звонков в Эстонию, Израиль, Францию и Германию. И получил информацию, которая подтвердила мои выводы. Видимо для Кличко и Степанова это слишком сложный алгоритм. Хотя все же во имя пиара. А санврач Ляшко вообще скатился до банального вруна и подпевалы власти, который знает, что вакцины не будет, но говорит обратное. Тьфу.

Есть правда еще один нюанс в этой истории. 21 декабря в ЕС была официально сертифицирована вакцина BNT162b2, разработанная немецкой компанией BioNTech и американской Pfizer. Та самая вакцина, которая в количестве 117 000 доз должна поступить в Украину и до сих пор не получила сертификат и лишь вчера была подана на сертификацию. Почему? Потому что некомпетентные люди у руля Украины. Забыли связаться с производителями, забыли забронировать квоты вакцины, забыли закупить специальные шприцы, забыли сертифицировать вакцину. Не забыли только попиариться на этом и потратить, без тендеров, деньги на дороги из фонда по противодействию COVID-19. А могли бы на эти деньги закупить вакцину. Но наивные избиратели ждут от них чуда. Чудес не бывает. Бывает заслуженный результат после качественно проделанной работы. Вот, кого избрали, вот так они и наработали.

Джерело: блог Борислава Берези

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