Стало зрозуміло, для кого настав «Кінець епохи бідності»

Борислав Береза Народний депутат 8 скликання

Борислав Береза

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Вчора вони не могли знайти собі жодної роботи, а вже сьогодні стали депутатами

Мовою оригіналу

Мы сегодня с Євген Магда дискутировали о качестве власти и пришли к согласию в вопросе того, что если депутат ВР еще вчера искал любую работу, а сегодня он руководит комитетом или просто сидит в сессионном зале, то ждать высокого качества работы от него глупо. Ведь если он не мог найти любую работу, то его квалификация и компетентность ниже рыночных. А~ LinkedIn и сайты поиска работы все помнят.

И если добавить к этому, что большинство из них не может ответить, чем они будут заниматься после окончания своей депутатской каденции, то понятно, что единственным мотиватором для них сегодня будет лишь личное обогащение. Другой мотивации для них нет. Увы.

И тогда становится понятно, что слоган о «Конце эпохи бедности» относился именно к ним. Понимание этого помогает осознать главное.

Если у политика нет амбиций и целей в его профессиональной деятельности, то это беда не только для него, но и для всей страны. И это ошибка его избирателей, за которую будем платить все вместе. И те, кто голосовал за него и те, кто не голосовали. Это цена демократии.

Джерело: блог Борислава Берези

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