Рада сьогодні планує посилити відповідальність пішоходів за порушення ПДР



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Верховна Рада у вівторок, 2 червня, повернулася до звичайного режиму роботи

Нардепи планують також розглянути питання щодо дозволу фізичним особам змінювати по батькові

Верховна Рада України на сьогоднішньому засіданні планує розглянути низку питань, зокрема, щодо підвищення відповідальності пішохода за порушення ПДР, а також щодо дозволу фізичним особам змінювати по батькові. Про це йдеться у порядку денному Ради.

Так, парламентарі планують розглянути законопроєкт №2697, яким пропонується посилити відповідальність пішоходів за порушення ПДР, №2694 щодо використання світлоповертальних елементів пішоходами та №2696 щодо використання світлоповертальних елементів учасниками дорожнього руху.

Також Рада планує розглянути законопроєкт №2450 щодо права фізичної особи на зміну по батькові. Також до розгляду планується законопроєкт №2013 щодо підвищення розміру стипендії та щорічної допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування.

Окрім того, планується розгляд низки проектів постанов, зокрема, №2601 про утворення ТСК Верховної Рада з питань захисту прав інвесторів, №3456 про визначення представників до складу конкурсної комісії з відбору голови Нацагентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Також нардепи планують розглянути питання ратифікації, зокрема, законопроєкт про приєднання України до Додаткового протоколу до Конвенції про договір міжнародного автомобільного перевезення вантажів про електронну накладну.

Нагадаємо, у понеділок, 1 червня, в Україні країні почала роботу система автоматичної фото- і відеофіксації порушень правил дорожнього руху (ПДР). На першому етапі запрацюють камери в Києві та Київській області — їх встановлено вже 50.

Система автоматичної фотовідеофіксації мала розпочати роботу 1 травня, але її відклали через карантин.

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