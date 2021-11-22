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    Думки вголос

    Заява «слуги» Тищенка про іслам – намір відволікти увагу від «Вагнергейту»?

    • Борислав Береза

      Народний депутат 8 скликання

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Заява «слуги» Тищенка про іслам – намір відволікти увагу від «Вагнергейту»?

    В ісламі найбільш важливими вважають 5 щоденних ритуальних молитов, а молебень – це з іншої опери

    Мовою оригіналу

    Штаааа??? У нас появился новый видный теолог и эксперт по исламу. Встречайте, от создателя «кило телятины за 20 гривен» и «сала по 50 гривен» абсолютно новый уровень религиоведения – молебны в исламе. Саид Исмагилов вы в курсе, что вам определили места для МОЛЕБНА? Если кто-то встретит Николая, то расскажите ему, что в исламе наиболее важными считают 5 ежедневных ритуальных молитв, а молебен – это из другой оперы. И это точно не «какая разница?».

    Молебен (церк. болг. – «молебный», «молитвенный») в православном богослужении – краткое частное богослужение просительного или благодарственного характера (благодарственный молебен) с молитвенным обращением к Богу, Богородице и другим православным святым.

    Хотя, если это попытка отвлечь от скандала с «вагнеровцами», то она крайне глупая и неуклюжая. Вагнергейт этим не перебить.

    Джерело: блог Борислава Берези

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: мусульмани Микола Тищенко вагнергейт
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    Заява «слуги» Тищенка про іслам – намір відволікти увагу від «Вагнергейту»?