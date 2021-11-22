Заява «слуги» Тищенка про іслам – намір відволікти увагу від «Вагнергейту»?

В ісламі найбільш важливими вважають 5 щоденних ритуальних молитов, а молебень – це з іншої опери

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Штаааа??? У нас появился новый видный теолог и эксперт по исламу. Встречайте, от создателя «кило телятины за 20 гривен» и «сала по 50 гривен» абсолютно новый уровень религиоведения – молебны в исламе. Саид Исмагилов вы в курсе, что вам определили места для МОЛЕБНА? Если кто-то встретит Николая, то расскажите ему, что в исламе наиболее важными считают 5 ежедневных ритуальных молитв, а молебен – это из другой оперы. И это точно не «какая разница?».

Молебен (церк. болг. – «молебный», «молитвенный») в православном богослужении – краткое частное богослужение просительного или благодарственного характера (благодарственный молебен) с молитвенным обращением к Богу, Богородице и другим православным святым.

Хотя, если это попытка отвлечь от скандала с «вагнеровцами», то она крайне глупая и неуклюжая. Вагнергейт этим не перебить.

Джерело: блог Борислава Берези

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