Сором'язливі «слуги народу»

Найбільш досвідчені та цинічні із «слуг народу» причаїлися

Мовою оригиналу

Вся страна бурно обсуждает ложь президента Украины Зеленского или предательство в его окружении в связи с провалом операции украинских силовиков по захвату «вагнеровцев». Так ,любящие публичность и внимание СМИ, фотогеничные президент Зеленский и его консильери, глава Офиса Ермак вдруг замерли, стали стыдливыми и немыми, и впервые в жизни отказались участвовать в телевизионном шоу, вместо того, чтобы смело доказать свою невиновность.

Более того, вслед за ними 250 народных депутатов парламентского монобольшиства «Слуги народа», которые попали на эти хлебные места исключительно благодаря доброте и наивности Зеленского, не стали защищать его и возмущаться нападкам на своего хозяина, а тоже замерли в ожидании дальнейших событий. Они не бросились на помощь своему благодетелю, президенту Зеленскому, а «набрали в рот воды» и ждут, когда спадет возмущение в СМИ и общественном мнении позорным и двусмысленным поведением Ермака-Зеленского.

Наиболее опытные и циничные из «слуг народа» затаились: их не интересует, кто предатель, а кто лжец в это скандальной истории. Они ждут, чем закончится битва между главным олигархом Украины Ахметовыми и президентом Зеленским. После этого они и скажут кто виноват, а кто герой.

Хамский или неуклюжий выпад народного депутата Тищенко, который демонстративно возмущен критикой главы Офиса президента в деле срыва операции украинских разведчиков выглядит довольно провокационным. Его требование объявить фамилию Ермака священной, скорее похож на троллинг надоевшего начальника, который портит политическую карьеру народных депутатов.

Ермак явно становится кислотным, по крайней мере в депутатской среде, которая хочет сохраниться в политике после того, как обанкротившийся Ермак исчезнет с арены этого политического цирка.

Джерело: блог Віктора Небоженка

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