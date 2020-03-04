Колишній ватажок «ДНР» очолив адміністрацію в столиці російської Калмикії



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Дмитро Трапезніков став головою адміністрації міста Еліста

Після вбивства 31 серпня 2018 року ватажка «ДНР» Олександра Захарченка Трапезніков упродовж тижня виконував його обов’язки

Колишній ватажок угруповання «ДНР» Дмитро Трапезніков став головою адміністрації столиці регіону Калмикія, міста Еліста.

Про повідомляє російська служба «Радіо Свобода».

Депутати міських зборів обрали Трапезнікова на цю посаду більшістю голосів. Раніше конкурсна комісія визначила чотирьох кандидатів.

Трапезніков був призначений виконувачем обов’язків керівника адміністрації Елісти торік. Упродовж осені місцеві жителі масово протестували проти цього рішення, вимагаючи повернути прямі вибори голови міста. Організатори акцій зазначали, що елістинці нічого не знали про Трапезнікова: їм його «привезли», і це обурило людей.

У Кремлі призначення Трапезнікова визнали таким, що відповідає російському законодавству, а голова Калмикії Бату Хасіков назвав його «антикризовим менеджером, колосальний досвід якого у відновленні Донбасу необхідний для відновлення господарства Елісти».

Місцевих жителів, які брали участь в акціях проти Трапезнікова, неодноразово штрафував суд.

Дмитро Трапезніков народився в іншому російському місті, Краснодарі, але коли йому був один рік, його родина переїхала в український Донецьк. З 2010 до 2012 року Трапезніков працював заступником голови ради Петровського району Донецька. Під час російської агресії на сході України перейшов на бік бойовиків і став «заступником голови Ради міністрів» в угрупованні «ДНР». Після вбивства 31 серпня 2018 року ватажка «ДНР» Олександра Захарченка Трапезніков упродовж тижня виконував його обов’язки.