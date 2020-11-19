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    Думки вголос

    Зеленський несе безпосередню відповідальність за відсутність кисню і місць в лікарнях

    • Борислав Береза

      Народний депутат 8 скликання

    • Розсилка
    Зеленський несе безпосередню відповідальність за відсутність кисню і місць в лікарнях

    Сидячи в спецпалаті Феофанії, в оточенні лікарів і маючи запас кисню, можна і відосики знімати, і посміхатися

    Мовою оригіналу

    После вчерашнего вечернего веселенького видосика Зеленского из Феофании сегодня утром появились новые данные по ситуации с COVID-19 в Украине.

    За последние сутки количество заболевших COVID-19 выросло до 13 357 человек, количество умерших от коронавируса выросло до 257 человек. И за то, что кому-то не смогли предоставить кислород и место в палате, несут непосредственную ответственность Зеленский и Шмыгаль. Семь месяцев они тратили деньги из спецфонда на дороги во имя пиара, вместо того чтоб обеспечить больницы всем необходимым, закупить тесты для массового тестирования и провести информационную компанию по необходимости соблюдения всех мер безопасности.

    Каждый раз, когда Зеленский появлялся в общественных местах без маски он своим примером показывал, что эта мера личной безопасности не важна. Да, люди и сами были рады не носить маски, не часто пользоваться санитайзерами и не соблюдать социальную дистанцию. Но и заслуга Зеленского в этом есть. Чем больше фоточек без маски, тем больше его вина.

    Сидя в спецпалате Феофании, в окружении врачей и с избыточным запасом кислорода можно и видосики снимать и улыбаться. А о том, что в больницах системно не хватает кислорода можно и промолчать. Правда же, Владимир Александрович? Тогда продолжайте тратить деньги на асфальт, продолжайте закутать не кислород для больниц, а улучшать связь и интернет в президентском самолете за 32,4 млн грн. Ведь для каждого украинца так важно, чтоб Володимир Зеленський мог стримить свои видосики из самолета или смотреть новинки российского кино. И не важно, что за эти деньги можно было спасти чьи-то жизни.

    Ведь, как известно, для президента и его окружения главным является принцип «Какая разница?». И они от него не отступают. Даже если на кону реальные жизни украинцев.

    Джерело: блог Борислава Берези

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Володимир Зеленський коронавірус
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