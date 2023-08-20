Трагедія у Чернігові: правила безпеки пишуться кров’ю

Ми нарешті маємо всі разом визначитися з правилами поведінки під час повітряної тривоги

Кілька висновків щодо трагедії в Чернігові, але не тільки:

Будь ласка, читайте текст після реклами

1. Не можна проводити такі заходи в центрі міста і не в підвальному приміщенні. Сповіщати та рекламувати назагал з деталями. Це робилося і не раз, різними організаціями, фондами тощо… Всі правила безпеки пишуться кров’ю. Від безпеки польотів цивільних літаків до умов виживання під час військового вторгнення. Маємо зробити висновки, кожен. І не розслаблятися, бо за всіма нашими донат-інціативами і блогами про волонтерство, технічні проєкти, що збираємо, де збираємось, куди відвозимо і які молодці, слідкує ВОРОГ.

2. Коли повітряна тривога – пройдіть в укриття. Мінімум: зайдіть в приміщення! Оце просте «зайти в приміщення» реально збільшує шанси. А тим більше не поповнюйте список жертв активною поведінкою типу «ой, що це летить, гляну / зніму для себе» / «та що станеться, я акуратно / швидко» тощо. Смерть від шматка скла власного вікна, бо дивилися, як летить, – тупа смерть, премія Дарвіна.

Будь ласка, читайте текст після реклами

В своїй практиці роботи на фронті вже кілька разів вижила, бо використовувала елементарні укриття від осколків.

3. Ми нарешті маємо всі разом визначитися з правилами поведінки під час повітряної тривоги та на упередження витоку інформації ворогу. Так, те що в деяких містах людей виганяють з торгових центрів, а громадський транспорт припиняє рух, і вони опиняються НА ВУЛИЦІ – вважаю, абсурд. Звертаюсь до Кабінет Міністрів України ще раз повернутися до стандартизації правил безпеки. Це непросто, наприклад, бо у нас мери самі собі визначальники, але треба!

4. Не можна травити волонтерів, приватних розробників за цей випадок. Див. п.1, це не поодинока ситуація, всім треба зробити висновки, але дискредитація волонтреського руху і MilTech проєктів – мета ВОРОГА, і ми не маємо ловитись на таку вудку. Війна — горнило дорослішання нації, треба враховувати і вчитися, зберігати і розвивати єдність.

Бережіть себе.