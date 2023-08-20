Головна Думки вголос Мар'яна Безугла
search button user button menu button
Мар'яна Безугла Народна депутатка

Трагедія у Чернігові: правила безпеки пишуться кров’ю

glavcom.ua
Маємо зробити висновки з трагедії у Чернігові

Ми нарешті маємо всі разом визначитися з правилами поведінки під час повітряної тривоги

Кілька висновків щодо трагедії в Чернігові, але не тільки:

1. Не можна проводити такі заходи в центрі міста і не в підвальному приміщенні. Сповіщати та рекламувати назагал з деталями. Це робилося і не раз, різними організаціями, фондами тощо… Всі правила безпеки пишуться кров’ю. Від безпеки польотів цивільних літаків до умов виживання під час військового вторгнення. Маємо зробити висновки, кожен. І не розслаблятися, бо за всіма нашими донат-інціативами і блогами про волонтерство, технічні проєкти, що збираємо, де збираємось, куди відвозимо і які молодці, слідкує ВОРОГ.

2. Коли повітряна тривога – пройдіть в укриття. Мінімум: зайдіть в приміщення! Оце просте «зайти в приміщення» реально збільшує шанси. А тим більше не поповнюйте список жертв активною поведінкою типу «ой, що це летить, гляну / зніму для себе» / «та що станеться, я акуратно / швидко» тощо. Смерть від шматка скла власного вікна, бо дивилися, як летить, – тупа смерть, премія Дарвіна.

В своїй практиці роботи на фронті вже кілька разів вижила, бо використовувала елементарні укриття від осколків.

3. Ми нарешті маємо всі разом визначитися з правилами поведінки під час повітряної тривоги та на упередження витоку інформації ворогу. Так, те що в деяких містах людей виганяють з торгових центрів, а громадський транспорт припиняє рух, і вони опиняються НА ВУЛИЦІ – вважаю, абсурд. Звертаюсь до Кабінет Міністрів України ще раз повернутися до стандартизації правил безпеки. Це непросто, наприклад, бо у нас мери самі собі визначальники, але треба!

4. Не можна травити волонтерів, приватних розробників за цей випадок. Див. п.1, це не поодинока ситуація, всім треба зробити висновки, але дискредитація волонтреського руху і MilTech проєктів – мета ВОРОГА, і ми не маємо ловитись на таку вудку. Війна — горнило дорослішання нації, треба враховувати і вчитися, зберігати і розвивати єдність.

Бережіть себе.

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Під час удару загинула шестирічна Софійка
Чернігів оговтується після ракетного удару, що відбувається в місті
Сьогодні, 17:24
Містяни несуть квіти та іграшки на місце епіцентру трагедії
Ракетний удар по Чернігову: Офіс Генпрокурора назвав основну ціль окупантів
Сьогодні, 15:48
16 людей, травмованих внаслідок ракетного обстрілу РФ, було прооперовано
Ракетний удар по Чернігову: кількість постраждалих зросла до 150
Сьогодні, 14:17

Мар'яна Безугла

Трагедія у Чернігові: правила безпеки пишуться кров’ю
Трагедія у Чернігові: правила безпеки пишуться кров’ю
Коболєву збирають 229 млн грн на заставу, або Скільки це БПЛА?
Коболєву збирають 229 млн грн на заставу, або Скільки це БПЛА?

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
68K
Міноборони України після удару по Чернігову поширило загадкове повідомлення
32K
Українці масово виїжджають із Польщі: названо причину
15K
Повітряні сили розповіли про стан авіації після атак на аеродром у Старокостянтинові
6845
Жителі Київщини на три доби залишаться без світла: перелік адрес
4184
20 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
3993
Делегація країн Західної Африки провела перемовини з лідером хунти в Нігері

Новини

Тепло, місцями дощі з грозами: прогноз погоди на 20 серпня
Сьогодні, 05:01
20 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Череватий розповів про ситуацію на Бахмутському напрямку
Вчора, 14:45
Окупанти посилили авіаудари і знову запустили «Шахеди» – Генштаб
Вчора, 06:59
В Україні утримається спека, місцями дощі з грозами: прогноз погоди на 19 серпня
Вчора, 05:04
19 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01

Прес-релізи

У Києві пройде Форум UkrainianGasOpen 2023: Видобуток. Транспортування. Зберігання. Продаж
У Києві пройде Форум UkrainianGasOpen 2023: Видобуток. Транспортування. Зберігання. Продаж
15 серпня, 11:00
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту