Ракетний удар по Чернігову: Офіс Генпрокурора назвав основну ціль окупантів

За інформацією слідства, основна сила вибуху була спрямована на людей, які перебували навколо драмтеатру

Під час терористичного ракетного удару по Чернігову 19 серпня російська ракета «Іскандер-М» вибухнула в повітрі, щоб збільшити максимальне ураження живої сили на відкритій місцевості. Про це повідомив керівник Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Офісу Генпрокурора Юрій Бєлоусов в ефірі національного телемарафону.

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Прокурор повідомив, що, за інформацією слідства, основна сила вибуху була спрямована саме на людей, які перебували навколо драмтеатру.

«Росія використала «Іскандер-М». І є кілька налаштувань цієї ракети. Ракета була налаштована таким чином, що вона підірвалася в повітрі. Такий вид налаштувань робиться для того, щоб збільшити максимальне ураження живої сили на відкритій місцевості. Драмтеатр, безумовно, також отримав пошкодження, але є припущення, що основна сила вибуху була спрямована на оточуючих людей», – додав Юрій Бєлоусов.

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Наразі триває встановлення осіб з числа командного складу ЗС РФ, які віддали наказ про здійснення цього удару та конкретної військової частини, яка безпосередньо запускала ракету.

Також відпрацьовується версія щодо наведення удару ворожими агентами на території України.

Раніше у Чернігівській ОВА заявили, що у драмтеатрі обласного центру, куди 19 серпня вдарила російська ракета, проходила не виставка дронів, а закрита зустріч представників бізнесу і волонтерів.

Як відомо, кількість поранених внаслідок російського удару по Чернігову зросла – постраждалих вже 156 людей.

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Нагадаємо, 19 серпня близько полудня російські терористи нанесли ракетний удар по центру Чернігова. У той час там перебувало багато людей – дехто йшов з церкви чи просто їхав у транспорті.

Ворожа ракета влучила у будівлю драмтеатру, де проходив масовий захід. Люди встигли перейти до укриття, що багатьом врятувало життя.

В результаті ворожої атаки загинули семеро людей, серед них шестирічна дівчинка. Омбудсмен Дмитро Лубинець повідомив, що найбільше число жертв було на зупинці громадського транспорту.

Також внаслідок ракетної атаки на місто Чернігів 19 серпня загинула старший викладач кафедри іноземної філології Національного університету «Чернігівська політехніка» Світлана Кормільцина та її донька.