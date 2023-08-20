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Чернігів оговтується після ракетного удару, що відбувається в місті

Надія Карбунар
glavcom.ua
Чернігів оговтується після ракетного удару, що відбувається в місті
Під час удару загинула шестирічна Софійка
фото: ДСНС України

Люди несуть квіти та іграшки до місць, де вчора загинули чернігівці

Російська ракета поцілила в історичний центр Чернігова 19 серпня. Загинуло семеро людей, з них одна дитина – дівчинка шести років. Кількість постраждалих – понад півтори сотні людей. У місті оголошено триденну жалобу.

20-го серпня з самого ранку люди несуть квіти та іграшки до місць, де вчора загинули чернігівці. Про це свідчить відео «Главкома».

Таких місць вшанування навколо драмтеатру вже чотири.

Поряд рятувальники, працівники зруйнованих закладів та просто небайдужі громадяни прибирають територію. На землі лежать рештки покрівель, багато скла.

Раніше Офіс Генпрокурора назвав основну ціль окупантів під час удару по Чернігову. 

Як відомо, кількість поранених внаслідок російського удару по Чернігову зросла – постраждалих вже 156 людей. 

Нагадаємо, 19 серпня близько полудня російські терористи нанесли ракетний удар по центру Чернігова. У той час там перебувало багато людей – дехто йшов з церкви чи просто їхав у транспорті.

Ворожа ракета влучила у будівлю драмтеатру, де проходив масовий захід. Люди встигли перейти до укриття, що багатьом врятувало життя.

В результаті ворожої атаки загинули семеро людей, серед них шестирічна дівчинка. Омбудсмен Дмитро Лубинець повідомив, що найбільше число жертв було на зупинці громадського транспорту. 

Також внаслідок ракетної атаки на місто Чернігів 19 серпня загинула старший викладач кафедри іноземної філології Національного університету «Чернігівська політехніка» Світлана Кормільцина та її донька.

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Теги: рятувальники квіти ракета відео дитина російська ракета

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