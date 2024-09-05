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Мар'яна Безугла Народна депутатка

Удар по Інституту зв'язку у Полтаві. Перші деталі з закритого слухання у парламенті

glavcom.ua
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Росія здійснила черговий варварський ракетний удар по Полтаві, зруйнувавши навчальний заклад і лікарню
фото: трк Рудана

«Сумщина та Полтавщина на додаток до Харківщини мають дуже уважно ставитися до повітряної тривоги»

Сьогодні відбулося засідання Комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки, на якому заслухали інформацію щодо ураження російськими ракетами навчального центру в Полтаві.

Присутні були всі ключові особи: начальник центру, представники військової адміністрації, поліції, ДСНС, Генштабу ЗСУ, Міноборони, ДБР тощо.

Заслуховування проводилося в закритому режимі, тому напишу дуже коротко.

Присутні стверджували (нагадую, це слова уповноважених осіб; я не є свідком подій і не можу знати напевно, чи вони повністю правдиві), що:

  • ніякого шикування чи інших масових заходів не було;
  • тривав навчальний процес, і всі почали спускатися в укриття, щойно пролунала тривога;
  • між тривогою та ударом минуло менше п'яти хвилин;
  • одночасно в навчальному корпусі перебувало близько 700 (!) військовослужбовців, отже, було велике скупчення особового складу;
  • коли стався удар, на людей, які прямували до укриття, падали уламки; всі, хто дістався укриттів до ракетного удару, вижили;
  • маршрут до укриттів пролягав по відкритій (!) місцевості;
  • укриттів було достатньо для всього особового складу, а маршрути та алгоритм дій під час повітряної тривоги були відпрацьовані;
  • у навчальному центрі використовували турнікети «Січ» для надання допомоги. ДСНС не змогли назвати марку турнікета, також було зазначено, що накладати турнікет – це не їхня задача, їхня – витягувати людей з-під завалів і передавати медикам (проте турнікет часто є критично важливим протягом перших 1-2 хвилин!);
  • ДБР відкрило кримінальне провадження щодо недбалого ставлення;
  • щодо всіх попередніх таких трагедій, коли загинули десятки військовослужбовців через ураження російськими засобами в місцях скупчення особового складу (шикування, підготовка тощо), жодній особі серед керівництва ЗСУ не було вручено підозру; щодо трагедії в 128-й бригаді (шикування) – нікому не було вручено підозру; звісно, ніхто не отримав вирок;
  • в ЗСУ досі (!) немає стратегії щодо релокації, розосередження навчальних закладів до інших регіонів України, за кордон або під землю, і це на третій рік повномасштабного вторгнення; ситуація хаотична і без критеріїв;
  • також вивчається ситуація з ППО та коректністю оповіщення.

Інше не писатиму, специфічні деталі не для оприлюднення.

Від себе додам, що Сумщина та Полтавщина на додаток до Харківщини мають дуже уважно ставитися до повітряної тривоги, а будь-які скупчення людей повинні бути зведені до мінімуму, оскільки ці регіони межують з Курським плацдармом. На жаль, військове керівництво цього не врахувало під час планування наступальної операції. Маємо наслідки. І це лише один випадок серед інших різних уражень за останній місяць. Без деталей.

700 військовослужбовців в одній будівлі!

Співчуття рідним та близьким.

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Полтава Міноборони укриття тривога ракетна атака

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