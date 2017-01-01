Було супер. Як на Майдані Незалежності каву пили

А яка мета вашої акції? - Ми вийшли випити кави!

Мовою оригіналу Несколько сотен человек вышли выпить кофе. - А какая цель вашей акции?- Мы вышли выпить кофе!- А почему так мало людей вышло в поддержку власти?- Так мы же вышли выпить кофе!- Но разве это не показатель того, что вас не поддерживают?- Твою дивизию, так мы же вышли выпить кофе! [READ_MORE] Ну, и так далее... Было