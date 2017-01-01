Було супер. Як на Майдані Незалежності каву пили
- Вчора, 21:48
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Розсилка
А яка мета вашої акції? - Ми вийшли випити кави!
Мовою оригіналу
Несколько сотен человек вышли выпить кофе.
- А какая цель вашей акции?
- Мы вышли выпить кофе!
- А почему так мало людей вышло в поддержку власти?
- Так мы же вышли выпить кофе!
- Но разве это не показатель того, что вас не поддерживают?
- Твою дивизию, так мы же вышли выпить кофе!
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Ну, и так далее...
Было супер-клево, хоть и мерзко-пакостный дождь со снегом. Были улыбки, шутки, конфеты, пирожные, тортики, кофе... опять кофе... снова кофе... немножко еще кофе...
Джерело: Блог Юрія Бірюкова
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