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    Думки вголос

    Було супер. Як на Майдані Незалежності каву пили

    А яка мета вашої акції? - Ми вийшли випити кави!
    Мовою оригіналу Несколько сотен человек вышли выпить кофе. - А какая цель вашей акции?- Мы вышли выпить кофе!- А почему так мало людей вышло в поддержку власти?- Так мы же вышли выпить кофе!- Но разве это не показатель того, что вас не поддерживают?- Твою дивизию, так мы же вышли выпить кофе! [READ_MORE] Ну, и так далее... Было
    • Юрій Бірюков

      Радник президента України

    • Вчора, 21:48
    • Розсилка

    А яка мета вашої акції? - Ми вийшли випити кави!

    Мовою оригіналу

    Несколько сотен человек вышли выпить кофе.

    - А какая цель вашей акции?
    - Мы вышли выпить кофе!
    - А почему так мало людей вышло в поддержку власти?
    - Так мы же вышли выпить кофе!
    - Но разве это не показатель того, что вас не поддерживают?
    - Твою дивизию, так мы же вышли выпить кофе!

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    Ну, и так далее...

    Было супер-клево, хоть и мерзко-пакостный дождь со снегом. Были улыбки, шутки, конфеты, пирожные, тортики, кофе... опять кофе... снова кофе... немножко еще кофе...

    Джерело: Блог Юрія Бірюкова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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