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    Думки вголос

    Як Порошенко «злякався» та «втік» з власного мітингу

    • Юрій Бірюков

      Радник президента України

    • Розсилка
    Як Порошенко «злякався» та «втік» з власного мітингу

    Це єдиний політик, який поїхав в 2014 році в Крим, коли вже починалася окупація

    Мовою оригіналу

    Люблю такие истории. Люблю смотреть, как наши #сучукрмедиа урча и причмокивая кушают... не, не шоколад. И вместе с ними, тоже урча и причмокивая, кушают тот же самый «не шоколад» противники Петра Алексеевича.

    Сбежал с митинга? Испугался «националистов» (это кто? типа нацжены - националисты?)? Боится выходить к людям?

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    Инфузории, этот Президент не боится обедать на передовой и награждать военных в 800 метрах от забора ДАПа. Этот Верховный приезжает к вооруженным до зубов армейцам, спокойно и комфортно себя среди них чувствует. Это единственный политик, который поехал в 2014 году в Крым, когда УЖЕ начиналась оккупация. Кого боится, мухи вы жужжащие, зрадофилки?

    А так, да. Взять одну фотку из ряда. Обрезать ее и выдать желаемое за действительное - единственное на что хватает ума уу некоторых наших журналистов. В реальности же - он, как всегда, нашугал собственную охрану, рванув пообщаться с людьми.

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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