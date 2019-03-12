Як Порошенко «злякався» та «втік» з власного мітингу

Юрій Бірюков Радник президента України

Юрій Бірюков

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Це єдиний політик, який поїхав в 2014 році в Крим, коли вже починалася окупація

Мовою оригіналу

Люблю такие истории. Люблю смотреть, как наши #сучукрмедиа урча и причмокивая кушают... не, не шоколад. И вместе с ними, тоже урча и причмокивая, кушают тот же самый «не шоколад» противники Петра Алексеевича.

Сбежал с митинга? Испугался «националистов» (это кто? типа нацжены - националисты?)? Боится выходить к людям?

Инфузории, этот Президент не боится обедать на передовой и награждать военных в 800 метрах от забора ДАПа. Этот Верховный приезжает к вооруженным до зубов армейцам, спокойно и комфортно себя среди них чувствует. Это единственный политик, который поехал в 2014 году в Крым, когда УЖЕ начиналась оккупация. Кого боится, мухи вы жужжащие, зрадофилки?

А так, да. Взять одну фотку из ряда. Обрезать ее и выдать желаемое за действительное - единственное на что хватает ума уу некоторых наших журналистов. В реальности же - он, как всегда, нашугал собственную охрану, рванув пообщаться с людьми.

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