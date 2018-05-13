Дипломатичні ляпи: як Брежнєв переплутав делегації Куби й Монголії

Богдан Яременко Голова правління «Майдан Закордонних Справ»

Богдан Яременко

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Кілька ФБ-друзів «трафили» в халепу, та переплутали прапори Словенії з прапором країни-окупанта.

Відстоюючи право кожного на помилку, нагадаю кілька дипломатичних бувальщин та анекдотів.

В листопаді 1994 року, перебуваючи у відрядженні в Стокгольмі, став свідком, як наш повірений у справах зняв з факсу помилково надісланий йому лист і прокоментував: ну, коли ж ви, в МЗС України, зрозумієте різницю між Швецією і Швейцарією?

А ще я люблю оце – вчера, в Кремле, председатель Верховного Совета СССР, председатель политбюро, генеральный секретарь ЦК КПСС товарищ Брежнев принял делегацию дружественной Кубы за делегацию Монголии и имел с ней продолжительную откровенную беседу.

Ну, і розказують, що якось на вступних в дипломатичну академію перешіптувалися дві блондинки:

- Ти не знаєш, як правильно – Іран чи Ірак?

- І так, і так пишуть.

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