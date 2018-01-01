Закон про реінтеграцію Донбасу - відмова від Криму

7163 – в чому проблема з Кримом?

Перш за все, слід пояснити, що на сьогодні в Україні діють два закони, які регулюють питання, пов’язані з окупацією Криму: Закон України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України», прийнятий 15 квітня 2014 року.Закон України «Про створення вільної економічної зони

Богдан Яременко Голова правління «Майдан Закордонних Справ»

Богдан Яременко

Розсилка ВІДПРАВИТИ

7163 – в чому проблема з Кримом?

Перш за все, слід пояснити, що на сьогодні в Україні діють два закони, які регулюють питання, пов’язані з окупацією Криму:

Закон України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України», прийнятий 15 квітня 2014 року.

Закон України «Про створення вільної економічної зони «Крим» та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України», прийнятий 12 серпня 2014 року.

Перший закон, хоча є, по суті, дуже загальним, вимагає прийняття інших законодавчих та підзаконних актів, але не викликає жодних заперечень. У ньому для Автономної Республіки Крим та міста Севастополь визначено статус окупованих територій.

Скасовувати пропонується другий закон, оскільки він є лобістським породженням, покликаним узаконити для українського бізнесу можливість господарювати, вести комерційні справи та торгувати з окупованою територією. На практиці цей закон породив масу неприємних моментів для громадян України, що залишилися на окупованій території, фактично унеможливили безперешкодне виведення українського бізнесу на материк, створив інші проблеми. Це неприйнятно.

І хоча ми (громадськість – «Майдан закордонних справ» і правозахисні організації) попереджали про це та закликали президента заветувати цей закон на другий день після прийняття, Порошенко спершу підписав закон, а за рік порозумнішав (здається, киримли йому все дохідливо пояснили) і погодився, що треба скасовувати. Тому це вже не лише вимога опозиції, але й обіцянка президента.

Із цим легше. Але багато питань виникає по суті пропозицій опозиції застосовувати однакові норми закону до Донбасу і Криму.

Преамбулою законопроекту «Про Особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях» зазначено, що дії країни-окупанта як на окупованій території Криму, так і на території окремих районів Луганської та Донецької областей носять однаковий характер, відбуваються одні й ті ж злочини.

Законопроект 7163 вводить норму про використання принципу «mutatis mutandis» (лат. – з врахуванням відповідних змін) при застосуванні норм чинного законодавства з питань, які належать до тимчасово окупованих територій.

Ми ж вважаємо, що існуюча в Україні практика виконання законодавства при застосуванні цього принципу призведе лише до негативних наслідків. Це каламутна водичка (воно й звучить десь так), в якій дехто полюбляє ловити рибку.

Більш зрозумілим було б створення єдиних правових підходів до всіх питань окупованої РФ територій України, застосування єдиних підходів при підготовці їх деокупації і майбутньої реінтеграції.

Інтереси громадян України, які в силу обставин війни опинилися в окупації, були змушені покинути окуповану територію – однакові. Їх права – однакові. Так визначає Конституція України, права і свободи громадян України не диференціюються залежно від території проживання! Це аксіома!

У той же час запропонований до розгляду у другому читанні законопроект 7163 ставить цю аксіому під сумнів. Законопроект вводить законодавчі відмінності стосовно окупованих територій Донбасу і Криму, інтересів громадян України, які вимушено опинилися в окупації.

Територію окупованого Криму, згідно з чинним законодавством, від України відокремлює адміністративна розділова лінія, на якій запроваджено режим державного кордону. А ось чим є лінія, яка відокремлює окуповані території Донецької та Луганської областей від решти території України, законопроектом не визначається. Це лінія фронту, державний кордон або щось інше? Ми вважаємо, що стосовно всіх окупованих територій тимчасової лінією розмежування повинна бути лінія фронту.

Запропонований до розгляду законопроект наділяє оперативний штаб, який згідно з нормами законопроекту повинен бути створений, певними повноваженнями. Повноваження оперативного штабу поширюються тільки на окуповані території частини Донецької і Луганської областей. На окуповану територію Криму вони не поширюються. Виникає просте питання: а Крим чинна українська влада не планує деокупувати?

Законопроектом вводиться норма, що державою, чиї збройні сили окупували ОРДЛО, є Російська Федерація. А хто окупував Крим? Ні в чинному законодавстві, ні в запропонованому законопроекті відповіді на це питання немає! Точніше, згадка про те, що територію Криму окупувала Російська Федерація міститься в преамбулі запропонованого законопроекту з посиланням на міжнародні документи, але в нормах чинного законодавства і в нормах запропонованого до прийняття законопроекту ці твердження відсутні.

Запропонований законопроект визначає різні права і механізм їх реалізації для громадян України в ОРДЛО і в Криму (наприклад, в питаннях юридичної фіксації фактів народження та смерті). Відповідно, особливий порядок реалізації прав і свобод для громадян України, які опинилися в окупації на території ОРДЛО і на території Криму, вводиться різний. Це є прямим порушенням норм чинної Конституції України. Вводячи подібні норми українська влада продовжує практику конституційної дискримінації громадян України за територіальною ознакою.

Нормами законопроекту вводиться необхідність і обов’язок забезпечувати національну безпеку на території ОРДЛО. У той же час, виходячи з норм, які вводяться законопроектом, і тих, що вже існують у чинному законодавстві, влада вважає, що на окупованій території Криму забезпечувати національну безпеку немає необхідності.

По суті викладених в законопроекті норм (ст. 9 і ст. 10) закладається основа прийняття в майбутньому рішення про відмову від території Криму.

Ми вважаємо, що формування в законодавстві таких подвійних стандартів стосовно різних регіонів суверенної території України – неприпустиме!

Джерело: блог Богдана Яременка

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