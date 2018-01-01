Доба в АТО: Бойовики обстріляли Луганське 120-мм мінами

Загалом, минулої доби, противник 2 рази порушив режим тиші

Незважаючи на взаємне дотримання режиму припинення вогню впродовж усього вчорашнього дня, російсько-окупаційні війська, за темної пори доби, все ж таки вдались до підступної провокації та здійснили обстріл позицій Збройних Сил України зі зброї, забороненої Мінськими домовленостями. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. На луганському напрямку



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Бойовики обстріляли сили АТО з 120-мм мінометів

Загалом, минулої доби, противник 2 рази порушив режим тиші

Незважаючи на взаємне дотримання режиму припинення вогню впродовж усього вчорашнього дня, російсько-окупаційні війська, за темної пори доби, все ж таки вдались до підступної провокації та здійснили обстріл позицій Збройних Сил України зі зброї, забороненої Мінськими домовленостями.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

На луганському напрямку ворог вів вогонь з 82-мм мінометів по наших опорних пунктах поблизу Щастя. Також з міномету калібру 120-мм були обстріляні позиції у районі населеного пункту Луганське.

Загалом, минулої доби, противник 2 рази порушив режим тиші. В обох випадках українські військові вогонь у відповідь не відкривали.

У результаті ворожих обстрілів жоден наш військовослужбовець не загинув і не був поранений. Водночас, під час проведення інженерних робіт на донецькому напрямку отримав бойове травмування один військовослужбовець Збройних Сил України.

«Його оперативно було доставлено до військового госпіталю та надано необхідну медичну допомогу. Життю українського воїна ніщо не загрожує. Військові медики характеризують стан його здоров’я як задовільний», - зазначили в штабі АТО.

Нагадаємо, минулої доби російсько-окупаційні війська на Донбасі здійснили сім обстрілів позицій Збройних сил України. У результаті ворожих обстрілів загинув один військовослужбовець. Під час виконання бойового завдання, внаслідок підриву техніки на міні, поранення несумісне з життям отримали двоє наших воїнів. Ще п’ятеро військовослужбовців зазнали бойових травмувань.