  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Місія ОБСЄ за добу зафіксувала 135 вибухів на Донбасі

    У Луганській області ОБСЄ констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню
    Спостережна місія ОБСЄ зафіксувала 135 вибухів у зоні АТО за період з 19:30 16 січня з 19:30 17 січня. Про це йдеться у звіті організації від 18 січня. У Донецькій області місія констатувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом (зафіксувавши, зокрема, приблизно 60 вибухів проти
    • Сьогодні, 04:55
    • Розсилка
    <span>Працівники Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні&nbsp;</span>
    Працівники Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні 

    У Луганській області ОБСЄ констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню

    Спостережна місія ОБСЄ зафіксувала 135 вибухів у зоні АТО за період з 19:30 16 січня з 19:30 17 січня. Про це йдеться у звіті організації від 18 січня.

    У Донецькій області місія констатувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом (зафіксувавши, зокрема, приблизно 60 вибухів проти близько 130 відповідно.

    У Луганській області Місія констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом (зафіксувавши, зокрема, приблизно 75 вибухів проти близько 25 відповідно).

    У підконтрольних уряду районах члени патруля Місії бачили зенітну установку (ЗУ-23-2), встановлену на вантажівку військового типу, яка стояла неподалік с. Трьохізбенка, зенітну установку (ЗУ-23-2), встановлену на вантажівку військового типу, яка стояла поблизу с. Орєхово, і БМП-2, яка рухалася на північний захід біля смт Південне.

    «16 січня у непідконтрольних уряду районах безпілотний літальний міні-апарат СММ зафіксував 1 бронетранспортер (БТР-60ПБ), траншейну машину (ТМК-2), колісний екскаватор і 10 вантажівок військового типу (п'ять «Урал», три «ГАЗ-66» і два «Камаз 4310») на території комплексу неподалік с. Хороше», - зазначили у Спостережній місії.

    «17 січня спостерігачі також бачили БМП-1, яка стояла неподалік від смт Слов'яносербськ, і 2 зенітні установки ЗУ-23-2), встановлені на вантажівки військового типу («КАМАЗ»), які стояли біля Донецька», - йдеться у звіті.

    Як повідомлялося, спостережна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала на непідконтрольній Україні території Луганської області нові позиції бойовиків військового типу.

    Нагадаємо, біля окупованої Горлівки Донецької області на блокпості бойовиків так званої «ДНР» помер чоловік.

    ОБСЄ АТО бойовики на Донбасі Донбас вантажівки окуповані території
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ