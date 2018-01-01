Місія ОБСЄ за добу зафіксувала 135 вибухів на Донбасі

У Луганській області ОБСЄ констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню

Спостережна місія ОБСЄ зафіксувала 135 вибухів у зоні АТО за період з 19:30 16 січня з 19:30 17 січня. Про це йдеться у звіті організації від 18 січня. У Донецькій області місія констатувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом (зафіксувавши, зокрема, приблизно 60 вибухів проти



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Працівники Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні

У Луганській області ОБСЄ констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню

Спостережна місія ОБСЄ зафіксувала 135 вибухів у зоні АТО за період з 19:30 16 січня з 19:30 17 січня. Про це йдеться у звіті організації від 18 січня.

У Донецькій області місія констатувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом (зафіксувавши, зокрема, приблизно 60 вибухів проти близько 130 відповідно.

У Луганській області Місія констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом (зафіксувавши, зокрема, приблизно 75 вибухів проти близько 25 відповідно).

У підконтрольних уряду районах члени патруля Місії бачили зенітну установку (ЗУ-23-2), встановлену на вантажівку військового типу, яка стояла неподалік с. Трьохізбенка, зенітну установку (ЗУ-23-2), встановлену на вантажівку військового типу, яка стояла поблизу с. Орєхово, і БМП-2, яка рухалася на північний захід біля смт Південне.

«16 січня у непідконтрольних уряду районах безпілотний літальний міні-апарат СММ зафіксував 1 бронетранспортер (БТР-60ПБ), траншейну машину (ТМК-2), колісний екскаватор і 10 вантажівок військового типу (п'ять «Урал», три «ГАЗ-66» і два «Камаз 4310») на території комплексу неподалік с. Хороше», - зазначили у Спостережній місії.

«17 січня спостерігачі також бачили БМП-1, яка стояла неподалік від смт Слов'яносербськ, і 2 зенітні установки ЗУ-23-2), встановлені на вантажівки військового типу («КАМАЗ»), які стояли біля Донецька», - йдеться у звіті.

Як повідомлялося, спостережна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала на непідконтрольній Україні території Луганської області нові позиції бойовиків військового типу.

Нагадаємо, біля окупованої Горлівки Донецької області на блокпості бойовиків так званої «ДНР» помер чоловік.