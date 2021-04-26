Роковини Чорнобильської трагедії: поведінка влади показує, що ніяких висновків ніхто не зробив

Будуть замовчувати, будуть брехати, будуть красти. Контролювати та карати наше суспільство так і не навчилося

В 35-ті роковини Чорнобиля не буду писати зайвих слів про «никагдаснова». Бо, на жаль, Україна як суспільство і держава не зробила жодного висновку з того кошмару.

1. Так і не проведений нормальний суд над партійним керівництвом УРСР, хай і посмертно. Яке мало відповісти за приховування інформації та замах на вбивство мільйонів людей. Це я про наприклад травневу демонстрацію в Києві на 1 травня 1986 року, яка не була скасована. Це я й про посилання на роботу біля ще відкритого реактору величезної кількості «партизан» – вдруге мобілізованих людей. Тисячі з яких померли протягом наступних 5-7 років. Я вже не кажу про варварські методи роботи – як наприклад свідоме заниження рівня радіації, через який не зміг працювати на даху ЧАЕС німецький робот й одразу зламався - цей епізод прекрасно показаний в серіалі «Чорнобиль». Й через що тисячі молодих чоловіків руками (!) змушені були очищати дах, отримуючи за хвилину перебування там смертельні дози.

2. Всі 90-ті та 2000-ні в зоні йшло страшне мародерство, про що я робив розслідування ще в 2011-му році. На загальну суму близько півмільярда доларів. Наприклад, з горезвісного кладовища забрудненої техніки в Старих Соколах з величезною кількістю вертольотів, БТР, вантажівок вкрадено до 80% усього парку. Менші кладовища «розчинилися» без зайвого галасу. За все це досі ніхто не відповів.

3. В Україні гігантська кількість фейкових чорнобильців, про що люблять мовчати. Так-так, так само, як і УБДшників нині. Загалом через Чорнобиль пройшли як ліквідатори близько 650 тис. людей з усього колишнього СРСР. У 1991 році посвідчення ліквідаторів в незалежній Україні отримало 198 тис. осіб. Сьогодні, коли щонайменше половина справжніх ліквідаторів вже на кладовищах, кількість «нотаріально завірених» сягнула 255 тисяч осіб. При чому, документи не в порядку якраз у реальних ліквідаторів, які не можуть довести, що вони там були. Привезли простого роботягу, заплатили гроші, потім неправильно оформили документи й відправили назад. Цим користувалися радянські органи влади, які в 60% випадків занижували в табелях дозу отриманої радіації. І тепер ця людина одержує не п’ятикратний розмір виплати, а в найкращому разі звичайну чорнобильську пенсію. Якщо ще жива. Тоді як всяка паскудь, що приїжджала три дні попиячити в готелі в Чорнобилі, й близько не наближаючись до реактора, отримала свої корочки та пільги.

4. Ми самі так і не спромоглися побудувати нормального конфайнменту над 4 блоком ЧАЕС. В результаті, на європейські гроші будували самі європейці. бо резонно не довіряли нам ні копійки грошей. Адже схематоз на Зоні почався одразу, ще й за участі «РосАтомСтроя».

5. Поведінка влади в минулорічних пожежах в Зоні чітко показала – ніяких висновків ніхто не зробив. Будуть замовчувати, будуть брехати, будуть красти. Контролювати та карати наше суспільство так і не навчилося. Тому вибачте – окрім слів глибокої подяки та шани справжнім ліквідаторам ніяких гарних слів в мене нема.

Джерело: блог Богдана Буткевича

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