Сьогодні в Україні відзначають День добровольця

В цей день українці вшановують мужності та героїзму захисників незалежності, суверенітету, і територіальної цілісності України

14 березня в Україні відзначають День Українського добровольця

Рішення про його відзначення було прийнято 17 січня 2017 року Постановою № 1822 Верховної Ради України «Про встановлення Дня українського добровольця».

З метою зміцнення патріотичного духу в суспільстві, підвищення суспільної уваги і турботи про учасників добровольчих формування відзначення Дня Українського добровольця було винесено на державний рівень.

В цей день українці вшановують мужності та героїзму захисників незалежності, суверенітету, і територіальної цілісності України.

Відзначення Дня Українського добровольця саме 14 березня обрано не випадково. Саме цього дня 2014 року з Майдану на тренувальну базу в Нових Петрівцях відправилися перші добровольці, де почали підготовку до участі в боротьбі за територіальну цілісність України.

Внесок першої хвилі добровольців важко переоцінити, адже на першому етапі війни Україна зіткнулася з тим, що далеко не всі професійні військові були готові захищати свою державу. Добровольчі батальйони дали змогу провести мобілізацію і підготувати професійну заміну добробатам.

У Київському міському Палаці ветеранів відбувся онлайн-марафон до Дня українського добровольця.

Програма заходу передбачає онлайн-урок патріотичного виховання молодого покоління українців «Урок звитяги», церемонію передачі Україні від західних партнерів американського посібника «Легка черепномозкова травма. Реабілітаційний інструментарій», який використовують у США.

Окрім цього, в рамках марафону буде презентовано онлайн-проєкт «Доба пам’яті», у межах якого ветерани, волонтери, громадські діячі розповідатимуть про події військового конфлікту на сході України, історію українських добровольчих формувань.

Організатори зазначають, що мета марафону – об’єднати українців задля збереження історії України, вшанувати пам’яті полеглих українських воїнів, сформувати почуття патріотизму у молодого покоління.