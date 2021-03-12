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    Голова суду поскаржився на зрив засідання у справі Стерненка

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    До будівлі суду з'їхалися майже три сотні активістів - Голова суду поскаржився на зрив засідання у справі Стерненка
    До будівлі суду з'їхалися майже три сотні активістів
    Фото: Укрінформ

    До будівлі суду почали з’їжджатися автобуси, які привезли близько трьох сотень активістів

    Голова Приморського районного суду м.Одеси, де засудили Сергія Стерненка, поскаржився не лише на активістів, а й на представників «Слуг народу» та один виконавчий орган, що також тисне на Феміду.

    Як відомо, 23 лютого суд ухвалив вироки стосовно двох обвинувачених, визнавши їх винними у вчиненні кримінальних правопорушень за ч.2 ст.146, ч.2 ст.187, ч.1 ст.263 Кримінального кодексу, та призначив покарання строком на сім років три місяці позбавлення волі з конфіскацією майна. Обох обвинувачених узяли під варту в залі суду.

    Цього ж дня, ще до проголошення вироку, до будівлі суду почали з’їжджатися автобуси, які привезли близько трьох сотень активістів, повідомив голова установи Сергій Кічмаренко Вищу раду правосуддя (№1078/0/6-21) та Генерального прокурора.

    Особи, деякі з яких приїхали з гучномовцями та відеокамерами, стали чекати вироку. А в залі разом зі сторонами провадження були присутні також вільні слухачі та представники ЗМІ, які почали чинити гамір ще під час проголошення резолютивної частини вироку.

    Нагадаємо, у Вінниці відбулася акція на підтримку Стерненка.

    Теги: суд Одеса акція правосуддя Сергій Стерненко
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