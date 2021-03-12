Голова суду поскаржився на зрив засідання у справі Стерненка

До будівлі суду почали з’їжджатися автобуси, які привезли близько трьох сотень активістів

Голова Приморського районного суду м.Одеси, де засудили Сергія Стерненка, поскаржився не лише на активістів, а й на представників «Слуг народу» та один виконавчий орган, що також тисне на Феміду.

Як відомо, 23 лютого суд ухвалив вироки стосовно двох обвинувачених, визнавши їх винними у вчиненні кримінальних правопорушень за ч.2 ст.146, ч.2 ст.187, ч.1 ст.263 Кримінального кодексу, та призначив покарання строком на сім років три місяці позбавлення волі з конфіскацією майна. Обох обвинувачених узяли під варту в залі суду.

Цього ж дня, ще до проголошення вироку, до будівлі суду почали з’їжджатися автобуси, які привезли близько трьох сотень активістів, повідомив голова установи Сергій Кічмаренко Вищу раду правосуддя (№1078/0/6-21) та Генерального прокурора.

Особи, деякі з яких приїхали з гучномовцями та відеокамерами, стали чекати вироку. А в залі разом зі сторонами провадження були присутні також вільні слухачі та представники ЗМІ, які почали чинити гамір ще під час проголошення резолютивної частини вироку.

Нагадаємо, у Вінниці відбулася акція на підтримку Стерненка.