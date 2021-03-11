«Якщо дати системі перемогти, то скоро у тюрмах опиняться тисячі»: Стерненко написав листа з Одеського СІЗО

Активіст справу проти себе називає сфабрикованою

Засуджений до 7 років ув'язнення одеський активіст Сергій Стерненко написав новий лист з Одеського СІЗО, де його утримують після оголошення вироку. Лист був опублікований на Telegram-каналі.

«Якщо дати системі перемогти зараз, то вже зовсім скоро у тюрмах опиняться тисячі з нас. Саме цього прагнуть корумповані чорти та російські окупанти. Зламають зуби. Ми і не таких перемагали!», – написав Стерненко у листі.

Нагадаємо, 23 лютого, Приморський районний суд міста Одеси визнав Стерненка винним у викраденні людини. Його засудили до 7 років 3 місяців в'язниці з конфіскацією половини майна.

Суд визнав Стерненка винним у скоєнні злочинів за статтею 187 (розбій) та статтею 263 (незаконне поводження зі зброєю) Кримінального кодексу, але з тим звільнив його від кримінальної відповідальності за вчинення злочину за статтею 146 (викрадення людини) у зв'язку із закінченням терміну давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Вирок Стерненку стосується справи про викрадення й катування керівника одеського відділення проросійської партії «Родіна» Сергія Щербича (якого внесли у список сайту «Миротворець») у квітні 2015 року. Він є приближеним до мера Одеси Геннадія Труханова.

Відомо, що за кілька днів до того, як Щербич мав отримати мандат депутата однієї з райрад Одеської області, його викликали на зустріч, а звідти відвезли у невідомому напрямку з мішком на голові. Його побили та вимагали відмовитися від депутатського мандату.

За версією слідства, одним із чоловіків у масках, які напали на Щербича, був саме Стерненко. Сам активіст причетність до викрадення відкидає, а справу називає сфабрикованою.