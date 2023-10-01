Фейк про тероборону: що насправді відбувалось напередодні повномасштабного вторгнення

І у 2021 році, і на початку 2022 року Порошенко ледь не щодня наполягав виділити на оборону додаткові 50 млрд грн

У фракціях «ЄС» по всій країні у лютому 2022 року закликали владу не «заколисувати» людей

Телеграм-канали, які повʼязують з Офісом президента, поширили повідомлення, нібито незадовго до вторгнення місцевим осередкам партії «Європейська Солідарність» надійшло розпорядження блокувати рішення місцевих сесій на підтримку тероборони.

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Насправді, якщо проаналізувати всі заяви та дії «Євросолідарності», а також результати голосування у місцевих радах, стає очевидно – це фейк. І у 2021 році, і на початку 2022 року Петро Порошенко ледь не щодня наполягав виділити на оборону додаткові 50 млрд грн, почати розгортання резервів та терміново організувати систему територіальної оборони.

З осені 2021 року західні партнери та світові ЗМІ не просто попереджали про загрозу вторгнення, а й давали фактично детальний план нападу Путіна, який зрештою підтвердився 24 лютого 2022 року. Натомість українська влада називала ці попередження «нагнітанням паніки».

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Зокрема, Президент Володимир Зеленський під час зустрічі з іноземними журналістами 28 січня закликав світових лідерів та засоби масової інформації не нагнітати паніку щодо ймовірної війни з Росією, бо це шкодить економіці України.

А керівники фракції «Слуга народу» узагалі звинуватили провідні світові медіа у поширенні російської пропаганди, щоб залякати Україну. 16 лютого у програмі «Право на владу» Давид Арахамія заявив, що частина американських ЗМІ поширювала та поширює «відверті фейки» щодо загрози вторгнення російської армії. Він порівняв частину американських ЗМІ із російськими пропагандистами.

«Я думаю, коли через два-три тижні фаза зникне, ми маємо зробити ретроспективний аналіз, яким чином великі дуже відомі ЗМІ почали розповсюджувати інформацію гірше, ніж Скабєєва з Соловйовим. Відверті фейки в CNN, Bloomberg, WSJ… Це ми маємо вивчити, тому що це елементи гібридної війни», – сказав Арахамія.

Радник голови ОП Михайло Подоляк 12 лютого також прокоментував хвилю занепокоєння через можливий напад.

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«Блискучий ураган емоцій в інформаційному просторі сильно контрастує з реальною ситуацією на рівні державного управління та з відчуттями у військах. У наших військових на фронті – впевненість і спокій, поки у фейсбуці та інших соцмережах розносяться різного роду загрози та страхітливі «анонси вторгнення», – заявив Подоляк.

Лідер «ЄС» Петро Порошенко 11 лютого наголосив, що сили територіальної оброни мають формуватися з усіх громадян держави, готових до захисту країни від ворога. Водночас професійний підхід має бути збережений при формуванні підрозділів Збройних сил України.

14 лютого на погоджувальній раді Петро Порошенко закликав провести позачергове засідання і ухвалити виділення 50 млрд грн на армію та територіальну оборону.

«Я дякую представникам фракцій за те, що вони допомогли зібрати підписи про проведення позачергового засідання для різкого збільшення фінансування армії та вирішення проблем територіальної оборони», – сказав Порошенко.

«Прошу поставити першими пунктами порядку денного з нашого законопроекту про збільшення фінансування армії на 50 млрд Збройним Силам України на резерви, на збільшення комплектації, на збільшення грошового забезпечення, ДОЗу, суб‘єктам місцевого самоврядування для фінансування територіальної оборони», – нагадав Петро Порошенко.

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У місцевих радах фракції «Європейської Солідарності» вимагали провести позачергові сесії та виділити з місцевих бюджетів додаткові кошти, забезпечити приміщення для негайного розгортання підрозділів територіальної оборони.

Тим часом «Слуги народу» спустили згори на місцеві фракції текст звернення, в якому повторювався меседж про «нагнітання паніки» щодо можливого вторгнення. Це відбувалося за 10 днів до 24 лютого 2022 року.

«Звертаємося до жителів нашої області/міста й усіх українців із закликом не поширювати панічні настрої, чутки та російську пропаганду, не піддаватися на інформаційно-психологічні атаки й не підігрувати агресору. Наш спокій допомагає владі, дипломатам і силовикам гідно виконувати свою роботу із захисту держави та українців. Вірте в нашу армію, у наших воїнів, які мають достатньо сил і засобів, а також відповідний бойовий досвід, щоб у разі потреби відстояти нашу державу. Українське військо сьогодні найбільш потужне з 2014 року, а коаліція партнерів, які надають нам підтримку, найширша з моменту проголошення незалежності. Ми просимо всіх, хто має таку можливість і відповідний досвід, підтримати загони територіальної оборони, максимально сприяти їхній розбудові. Водночас громадяни мають і далі працювати, не змінювати свій звичний спосіб життя – це забезпечить нормальну економічну діяльність, а отже, і можливість Збройних сил захищати Україну так, як потрібно, і стільки – скільки потрібно», – повторювали на місцях «слуги народу» заспокійливі мантри.

У фракціях «ЄС» по всій країні закликали владу не «заколисувати» людей, а дослухатись до застережень західних партнерів і негайно готуватись до ймовірного вторгнення. У відповідь партія влади спробувала звинуватити опозицію у «блокуванні питань тероборони». «Ми десятки разів просили про зустріч Зеленського з лідерами парламентських фракцій. Ми пропонували обговорити безпекові виклики і підготовку краіни до можливих загроз. Але єдина така зустріч відбулася вже після вторгнення. Вони обрали схематоз, а не безпеку. Бюджет 2022-го голосувалася як бюджет доріг, а не країни, якій загрожує смертельна небезпека. Там не врахована жодна позиція щодо необхідності посилити ЗСУ», – нагадала співголова «ЄС» Ірина Геращенко.

Вона зазначила, що востаннє пропозиції щодо збільшення фінансування армії за рахунок секвестру і перерозподілу відверто корупційних норм на потреби ЗСУ і тероборони монобільшість відкинула 23 лютого 2022 року.