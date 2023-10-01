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Олексій Кущ Фінансовий експерт

Росія збирається завершити війну у 2024 році?

glavcom.ua
Пік ескалації чітко позначений Росією – 2024 рік

Війна чимось схожа на епідемію

Дивимось на цифри.

Точніше на пояснювальну записку до проекту бюджету на 2024-2026 роки (у РФ трирічне бюджетування) у розділі «Витрати на національну оборону» (смішно, але росіяни вважають, що вони «обороняються»):

  • у 2024 році витрати заплановані у 6% ВВП, або 10,736 трильйона рублів;
  • у 2025 році – 8,520 трильйона рублів, або 4,5% ВВП;
  • у 2026 році – 7,419 трильйона рублів, або 3,7% ВВП.

Цього року на запуск програм ВПК та стимулювання економіки влили 6% ВВП. Далі цей гіперстимул упирається у дефіцит трудових ресурсів та призводить до інфляції.

Тобто пік ескалації чітко позначений – 2024 рік. Далі – вихід на плато.

Так, війна чимось схожа на епідемію.

Джерело
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Теги: війна росія

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