Росія збирається завершити війну у 2024 році?

Війна чимось схожа на епідемію

Дивимось на цифри.

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Точніше на пояснювальну записку до проекту бюджету на 2024-2026 роки (у РФ трирічне бюджетування) у розділі «Витрати на національну оборону» (смішно, але росіяни вважають, що вони «обороняються»):

у 2024 році витрати заплановані у 6% ВВП, або 10,736 трильйона рублів;

у 2025 році – 8,520 трильйона рублів, або 4,5% ВВП;

у 2026 році – 7,419 трильйона рублів, або 3,7% ВВП.

Цього року на запуск програм ВПК та стимулювання економіки влили 6% ВВП. Далі цей гіперстимул упирається у дефіцит трудових ресурсів та призводить до інфляції.

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Тобто пік ескалації чітко позначений – 2024 рік. Далі – вихід на плато.

Так, війна чимось схожа на епідемію.