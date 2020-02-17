«Укрспирт»: реформували-реформували та невиреформували

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Вже ніби розворушені всі кубла, але спиртовики стоять неприступною фортецею

Ще у жовтні 2019 року, під час робочої поїздки до Тернопільської області, Зеленський заявив, що 55% виробництва спирту в Україні перебувають у тіні, а спиртові заводи в Україні більше 10-ти років контролюють кримінальні угрупування. Правда вже не звучало:»-Баканов, розберися з тими чортами!», але Зеленський наполягав, що уряд «не буде миритися з існуванням тіньового ринку спирту і сумісно працює над його ліквідацією».

Минув час і вже у лютому 2020 року журналісти почали розкривати інформацію про подальше існування тіньового ринку спирту та відбудову нового «схематозу». Sic! Нового! схематозу!!!!

Так, журналіст Олександр Шевченко у своєї статті «Реванш спиртової мафії» наводить прізвища відомих бізнесменів та чиновників різного калібру, котрі, спираючись на кримінальні угрупування у спиртовій галузі, відбудовують нову структуру з тіньового виробництва спирту та горілки.

У якості бази тіньового виробництва спирту знову використовують ДП «Укрспирт»та спиртові заводи Концерну «Укрспирт», а у якості податкового «даху» залучили департамент контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів ДПС України.

Для здійснення фактичних дій з тіньового виробництва спирту та його прикриттю у державних структурах, організатор цієї схеми, на думку журналіста Євген Черняк, розставляє своїх людей. Памятаємо, як Черняк потерпав від Януковича, і що- від кого потерпаєш, тому й уподібнюєшся?

Є дані,що тим же ДП «Укрспирт» фактично керує людина, котра взагалі не працює на посаді в державному підприємстві - Ігор Стрілець (працівник Черняка), і котра вирішує які цехи ДП «Укрспирт» і державні підприємства Концерну «Укрспирт» будуть працювати і скільки не облікованого спирту їм дозволено виробити, а на ключові посади начальників управлінь та відділів в ДП Укрспирт призначені, за інформацією журналіста, люди, що мають відношення до кримінальних угрупувань!

Аналогічна ситуація відбувається і у податковій. У грудні 2019 року на посаду директора департаменту контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів ДПС України призначено Романа Гнатюка. При цьому, його призначення в ДПС відбулось без проведення конкурсу, а переводом з посади завідуючого сектором Міністерства фінансів, куди він потрапив в жовтні 2019 року, з посади начальника відділу податкової міліції офісу крупних платників податків ДФС України. Стрімкий кар‘єрний злет.

До того ж, у засобах масової інформації подається інформацію про те, що матеріальний стан Гнатюка Романа та його спосіб життя не відповідають рівню його доходів. Про це свідчать факти навчання дитини в елітній школі, вартістю навчання 180 000 грн. на рік, придбання квартири в Києві, земельних ділянок, та інше.

Отже питання до прем'єра Гончарука, міністрів Милованова і Маркарової:

існування в ДП Укрспирт, та на держаних підприємствах Концерну Укрспирт тіньового виробництва спирту, прикриття такої діяльності з боку директора департаменту контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів ДПС України Романа Гнатюка, чи є такий факт і чи потребує це вашого управлінського реагування?;

щодо достатності та ефективності контролю за діяльністю ДП «Укрспирт»та державним спиртовими заводами Концерну «Укрспирт» з боку Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, щодо недопущення тіньового виробництва спирту?

щодо кадрових призначень з листопада 2019 року в ДП «Укрспирт», дотримання вимог законодавства України при цих призначеннях, можливої належності призначених в ДП Укрспирт працівників до кримінальних угрупувань?;

щодо кадрових призначень в департамент контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів ДПС України, дотримання вимог законодавства України при цих призначеннях?

Вже ніби розворушені всі кубла, та ж Укрзалізниця і НАК Нафтогаз стають все далі прозорішими і ефективнішими, але спиртовики стоять неприступною фортецею. Коли нарешті почнуться реальні реформи? Адже цей неприступний клановий клондайк формує образ країни перед реальними інвесторами.

Джерело: блог Володимира Цибулька

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