Кремль готується до затяжної війни – британська розвідка

Путін готується до подальших багатьох років бойових дій в Україні

Кремль планує спрямувати 30% загальних видатків держбюджету на війну у 2024 році

Згідно з документами міністерства фінансів Росії, Кремль планує спрямувати 30% загальних видатків держбюджету на війну у 2024 році. Ймовірно терористи готуються до довгої війни. Про це повідомляє розвідка Міністерства оборони Британії.

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«Документи, які, ймовірно, просочилися з міністерства фінансів Росії, свідчать про те, що витрати Росії на оборону зростуть приблизно до 30 відсотків загальних державних витрат у 2024 році», – пише пресслужба.

Витрати Росії на оборону зростуть приблизно до 30 відсотків загальних державних витрат у 2024 році фото: Міноборони Британії

Російське Міністерство фінансів пропонує оборонний бюджет у розмірі 10,8 трильйона рублів. Це еквівалентно приблизно 6% ВВП і збільшення на 68% у порівнянні з поточним роком.

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Розвідка Британії припускає, що Російська Федерація до 2024 року зможе підтримувати цей рівень оборонних витрат, втім, коштом ширшої економіки.

«Повна інформація про російські витрати на оборону завжди засекречена, але ці цифри свідчать про те, що Росія готується до подальших багатьох років бойових дій в Україні», – наголошують у британській розвідці.

Перед цим міністр оборони країни терориста Сергій Шойгу заявив, що він очікує продовження війни до 2025 року.

Нагадаємо, російська влада запланувала гігантське збільшення військових витрат у 2024 році.

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Зазначимо, влада країни-агресорки до середини 2023 року витратила весь затверджений на рік військовий бюджет і змушена подвоїти суму, яку планують витратити на армію, кинуту на війну з Україною. Криваве протистояння коштуватиме щонайменше $100 млрд за рік.

До слова, один день війни обходиться українському бюджету у $100 млн.