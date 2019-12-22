Керівник «Укрспирту»: 80 спиртових заводів Україні не потрібно



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Сергія Блескуна призначено виконувачем обов'язків директора ДП «Укрспирт» 23 жовтня 2019 року

Блескун впевнений, що зменшення кількості спиртзаводів в Україні явище тимчасове

Керівник державного підприємства «Укрспирт» Сергій Блескун вважає, що кількість спиртзаводів в Україні буде зменшуватись допоки «виробники не відчують експортний потенціал». Таку думку Блескун висловив в інтерв’ю «Главкому».

«80 спиртових заводів Україні не потрібно. Поки що.», - зазначив керівник «Укрспирту».

Блескун впевнений, що зменшення кількості спиртзаводів в Україні явище тимчасове. Адже після приватизації підприємств і демонополізації ринку спирту бізнес суттєво знизить собівартість продукції, що суттєво підвищить експортні перспективи.

«Їхня кількість буде збільшуватись. Ймовірно, їхня кількість повернеться до тієї ж цифри 80. Але спочатку їх стане менше – до тієї межі, яка сьогодні необхідна бізнесу», - вважає посадовець і додає, «прогнози про те, що майбутні власники спиртзаводів поріжуть їх на металобрухт просто страшилка».

Нагадаємо, 13 грудня в Україні набув чинності закон про скасування держмонополії на виробництво спирту.

3 грудня Рада скасувала державну монополію на виробництво спирту, яка діє в нашій країні вже 25 років. 11 грудня глава держави підписав ухвалений депутатами закон, що, як сподівається влада, допоможе детінізувати спиртову галузь.

Сергія Блескуна призначено виконувачем обов'язків директора ДП «Укрспирт» 23 жовтня 2019 року. До призначення Блескун був позаштатним радником міністра економіки Тимофія Милованова з питань реформування спиртової галузі та керував чайною компанією MaxFoods Europe, «Май Україна».

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