Кремль образився на Україну через закон про деокупацію, де Росію визнали окупантом

Ніхто в Росії за скоєне на Донбасі нести відповідальність не хоче

Мовою оригіналу Вот это самое главное, что должны знать жители оккупированого Донбасса, особенно сторонники так называемой «русской весны». Хотя нет, в захваченных частях Донецкой и Луганской областей все всё давно поняли. Это важная информация для «любителей русского мира» в свободной Украине. Сколько было пафоса три года

Кремль образився на Україну

Ніхто в Росії за скоєне на Донбасі нести відповідальність не хоче

Мовою оригіналу

Вот это самое главное, что должны знать жители оккупированого Донбасса, особенно сторонники так называемой «русской весны». Хотя нет, в захваченных частях Донецкой и Луганской областей все всё давно поняли. Это важная информация для «любителей русского мира» в свободной Украине.

Сколько было пафоса три года назад о добровольцах-отпускниках, решал военных вопросов из РФ, а сейчас в кусты. Никто за содеянное нести ответственность не хочет, и Кремль в первую очередь.

В Москве, Киеве, Вашингтоне, Берлине и Париже все прекрасно понимают, что банды на Донбассе финансируются из российского госбюджета, не будет денег из Кремля - разбегутся по домам в течении несколько часов. Странно как-то. Раз Москва такая крутая, чего стесняться - скажите, теперь эта наша «русская земля» и россияне будут продолжать устраивать свои порядки. Это же реальное достижение Кремля - каждый день платить за войну с Украиной, параллельно грабя оккупированный Донбасс. Читайте також Екс-регіонали заблокували підписання закону про реінтеграцію Донбасу Сьогодні, 16:22 Есть чем гордиться, но даже «белые» КАМАЗы для пиара перестали отправлять. Нести ответственность не хотят, но и уйти не желают - будут втихую унижать Донбасс. Обиделся Кремль на Украину за закон о деоккупации, где Россию признали оккупантом. Говорят о безальтернативности Минских договоренностей и «Нормандском формате», о переговорах по линии РФ-США ни слова. Все потому, что Дональд Трамп, не посоветовавшись, предложил закрыть безрезультатную переговорную «лавку» в столице Республике Беларусь. Читайте також матеріали: Кінець АТО? Рада придумала, як повернути Донбас Реінтеграція чи узурпація. Що збираються ухвалити депутати?

Джерело: блог Романа Цимбалюка

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