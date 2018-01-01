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    Думки вголос

    Кремль образився на Україну через закон про деокупацію, де Росію визнали окупантом

    Ніхто в Росії за скоєне на Донбасі нести відповідальність не хоче
    Мовою оригіналу Вот это самое главное, что должны знать жители оккупированого Донбасса, особенно сторонники так называемой «русской весны». Хотя нет, в захваченных частях Донецкой и Луганской областей все всё давно поняли. Это важная информация для «любителей русского мира» в свободной Украине. Сколько было пафоса три года
    • Роман Цимбалюк

      Журналіст

    • Сьогодні, 18:14
    • Розсилка
    Кремль образився на Україну&nbsp;
    Кремль образився на Україну 

    Ніхто в Росії за скоєне на Донбасі нести відповідальність не хоче

    Мовою оригіналу

    Вот это самое главное, что должны знать жители оккупированого Донбасса, особенно сторонники так называемой «русской весны». Хотя нет, в захваченных частях Донецкой и Луганской областей все всё давно поняли. Это важная информация для «любителей русского мира» в свободной Украине.

    Сколько было пафоса три года назад о добровольцах-отпускниках, решал военных вопросов из РФ, а сейчас в кусты. Никто за содеянное нести ответственность не хочет, и Кремль в первую очередь.

    В Москве, Киеве, Вашингтоне, Берлине и Париже все прекрасно понимают, что банды на Донбассе финансируются из российского госбюджета, не будет денег из Кремля - разбегутся по домам в течении несколько часов. 

    Странно как-то. Раз Москва такая крутая, чего стесняться - скажите, теперь эта наша «русская земля» и россияне будут продолжать устраивать свои порядки. Это же реальное достижение Кремля - каждый день платить за войну с Украиной, параллельно грабя оккупированный Донбасс.

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    Нести ответственность не хотят, но и уйти не желают - будут втихую унижать Донбасс.

    Обиделся Кремль на Украину за закон о деоккупации, где Россию признали оккупантом. 

    Говорят о безальтернативности Минских договоренностей и «Нормандском формате», о переговорах по линии РФ-США ни слова. Все потому, что Дональд Трамп, не посоветовавшись, предложил закрыть безрезультатную переговорную «лавку» в столице Республике Беларусь.

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    Джерело: блог Романа Цимбалюка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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