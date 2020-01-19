Росія різко відреагувала на претензії Польщі щодо крадіжки предметів мистецтва
Зроблена Варшавою заява розрахована на людей, які не розуміють тонкощів процесу - Антонова
Президент Державного музею образотворчих мистецтв імені Пушкіна Ірина Антонова прокоментувала вимоги Польщі повернути викрадені СРСР предмети мистецтва. Свою позицію вона пояснила агентству НСН.
На думку Антонової, зроблена Варшавою заява розрахована на людей, які не розуміють тонкощів процесу, і вказала на необхідність підкріпити обвинувачення доказами. Вона також зазначила, що ім’я автора і назва картини не є вичерпною інформацією: як мінімум необхідно вказати, з якого польського музею вона пропала і в якому російському музеї виявилася.
«Звідки поляки взагалі це взяли? Вони робили запити в Росію раніше? Їм відмовляли? Якщо у Польщі є якась інформація, вона повинна зробити відповідний запит з вичерпною інформацією в міністерство культури Росії або уряд нашої країни, а потім щось заявляти», – обурилася експерт.
Вследствие действий #СССР пострадала польская культура.— PLinRussia (@PLinRussia) January 18, 2020
Отделы НКВД конфисковали произведения искусства – многие до сих пор находятся в
Красная Армия и НКВД неоднократно уничтожали и конфисковали то, чего не удалось заграбить или сжечь немцам.#освобождениеБЕЗсвободы pic.twitter.com/8kOKeOOaiL