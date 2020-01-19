Росія різко відреагувала на претензії Польщі щодо крадіжки предметів мистецтва



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Зроблена Варшавою заява розрахована на людей, які не розуміють тонкощів процесу - Антонова

Президент Державного музею образотворчих мистецтв імені Пушкіна Ірина Антонова прокоментувала вимоги Польщі повернути викрадені СРСР предмети мистецтва. Свою позицію вона пояснила агентству НСН.

На думку Антонової, зроблена Варшавою заява розрахована на людей, які не розуміють тонкощів процесу, і вказала на необхідність підкріпити обвинувачення доказами. Вона також зазначила, що ім’я автора і назва картини не є вичерпною інформацією: як мінімум необхідно вказати, з якого польського музею вона пропала і в якому російському музеї виявилася.

«Звідки поляки взагалі це взяли? Вони робили запити в Росію раніше? Їм відмовляли? Якщо у Польщі є якась інформація, вона повинна зробити відповідний запит з вичерпною інформацією в міністерство культури Росії або уряд нашої країни, а потім щось заявляти», – обурилася експерт.

Раніше посольство Польщі в Москві пред’явило список викрадених і знищених СРСР предметів польської культури. До цього Варшава заявила, що відділи НКВС конфіскували твори мистецтва і знищували те, що не вдалося розграбувати або спалити німцям.