Виставка-безхатченко: В'ячеслав Чорновіл продовжує дивувати світ

«До постаті Чорновола повертаються люди, повертається інтерес до його творчого спадку»

У Шевченківському національному заповіднику в Каневі за місяць до дня 80-річчя Вячеслава Чорновола (буде 24 грудня) відкрилася виставка «Я вірю в силу духу українського народу». Ці слова належать Вячеславові Чорноволу. А експонати виставки разом з художніми портретами національного героя – з власного майна Валентини Чорновіл.

Дмитро Понамарчук Президент Фонду вільних журналістів імені Вячеслава Чорновола

Дмитро Понамарчук

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«До постаті Чорновола повертаються люди, повертається інтерес до його творчого спадку»

У Шевченківському національному заповіднику в Каневі за місяць до дня 80-річчя Вячеслава Чорновола (буде 24 грудня) відкрилася виставка «Я вірю в силу духу українського народу».

Ці слова належать Вячеславові Чорноволу. А експонати виставки разом з художніми портретами національного героя – з власного майна Валентини Чорновіл. Рідна сестра зберігає всі ці експонати в себе вдома, бо иншого місця нема.

Валентина Чорновіл позаторік поховала свого чоловіка – Миколу Плахотнюка, мужнього дисидента, жертву каральної психіатрії совітських часів, соратника Василя Симоненка, Миколи Вінграновського, Євгена Сверстюка, Вячеслава Чорновола.

Микола Плахотнюк до останнього свого дня працював директором Музею шістдесятництва, що міститься на мінус першому поверсі столичного будинку Народного Руху України по вул. Гончара, 33.

Після витрат на похорони чоловіка Валентина Чорновіл залишилася з сімома гривнями в кишені, а згодом – на вулиці, бо у Руху на чолі з Василем Куйбідою не було грошей на утримання лише двох кабінетиків – для Міжнародного фонду та музею Вячеслава Чорновола, що їх очолювала Сестра.

Пані Валентина з’їхала з будинку Руху разом з експонатами кабінету-музею…

Нині вони на виставці у Шевченківському національному заповіднику будуть іще місяць.

Попри все Валентина Чорновіл у свої 70 яскриться оптимізмом:

«Приємно, що до постаті Чорновола повертаються люди, повертається інтерес до його творчого спадку. Проте маємо проблему в тому, що дослідники, аналізуючи роботи і життєвий шлях Чорновола, не завжди розуміють про часи, в які боровся Вячеслав. Сподіваюся, ми нарешті прочитаємо і зрозуміємо те, що написав Чорновіл», – сказала Валентина Максимівна Чорновіл на Тарасовій горі в Каневі.

Сердечна дяка генеральному директорові заповідника Мар'яну Піняку. Кажу це ще раз, бо коли дякував уголос – клубок підступав до горла...

Джерело: блог Дмитра Понамарчука

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