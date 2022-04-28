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    Думки вголос

    Ми прорвемо їхній фронт і зайдемо на їхню територію

    • Дмитро Ярош

      Народний депутат 8 скликання

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Зустріч у Рамштайні може стати переломним моментом усієї війни - Ми прорвемо їхній фронт і зайдемо на їхню територію
    Зустріч у Рамштайні може стати переломним моментом усієї війни
    фото: Міноборони

    Вічна пам’ять полеглим у боях і невинно вбитим Українцям!

    Після зустрічі наших союзників на військовій базі Рамштайн у Німеччині, я з впевненістю можу говорити про Війну за Незалежність до переможного завершення.

    Без союзників – не витягнули б…

    З ними – обов’язково переможемо!

    Звільнемо окуповані московською ордою українські території. Всі.

    Розіб’ємо їхні орківські БТГр., зіб’ємо всі їхні «аналоговнєт» літаки та «вертушки».

    Пустимо на дно всі «русскіє воєнниє кораблі».

    Ми прорвемо їхній фронт і зайдемо на їхню каzапську територію…

    Але, ніколи не будемо уподібнюватися московському бидлу… бо ми – українські воїни – ніколи не будемо знищувати мирне населення Ерефії та ґвалтувати їхніх жінок та дітей…

    Бо ми – Українці. Ми – Воїни! Ми – переможемо цих тварюк шляхетно…

    Для нас, Честь і чисте Сумління – вище за бидляцькі інстинкти та психологічні комплекси.

    Ми, обов’язково, знищимо сатанинську імперську ерефію як явище.

    Та збудуємо свою Українську Самостійну Соборну Державу, якою будемо гордитися ми і будуть щасливо жити в ній наші нащадки – Українці.

    Вічна пам’ять полеглим у боях і невинно вбитим Українцям!

    За Українські домашні огнища і вівтарі!

    Джерело: блог Дмитра Яроша

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: росія окупанти війна незалежність українці Україна окупація #stoprussia
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    Ми прорвемо їхній фронт і зайдемо на їхню територію