  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    РФ скликає «черговий шабаш» в Радбезі ООН – Кислиця

    Представник України при ООН Сергій Кислиця викриває маніпуляції Росії - РФ скликає «черговий шабаш» в Радбезі ООН – Кислиця
    Представник України при ООН Сергій Кислиця викриває маніпуляції Росії
    фото з відкритих джерел

    Росія має намір представити в Радбезі ООН факти про «фейки» щодо злочини РФ в Україні

    Росія скликає засідання Ради безпеки ООН, на йому збирається розвінчати «західні фейки про Україну». Про це повідомив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця.

    Він різко висловився про оголошене Росією засідання, назвавши його «шабашем».

    «Треш-гурт путіністів при ООН оголосив про черговий шабаш у Нью-Йорку - Аррія РБ 6 травня про «західні фейки про Україну», - написав Кислиця у Twitter.

    Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський закликав ООН зайнятися реформою світової системи безпеки і позбавити Росію права вето в Радбезі.

    В Європарламенті теж вважають, що Росія має бути позбавлена права вето в ООН.

    Раніше Кислиця викрив маніпуляцію представника Росії в ООН.

    Теги: росія окупанти війна Радбез ООН Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    РФ скликає «черговий шабаш» в Радбезі ООН – Кислиця