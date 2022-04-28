РФ скликає «черговий шабаш» в Радбезі ООН – Кислиця

Росія має намір представити в Радбезі ООН факти про «фейки» щодо злочини РФ в Україні

Росія скликає засідання Ради безпеки ООН, на йому збирається розвінчати «західні фейки про Україну». Про це повідомив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця.

Він різко висловився про оголошене Росією засідання, назвавши його «шабашем».

«Треш-гурт путіністів при ООН оголосив про черговий шабаш у Нью-Йорку - Аррія РБ 6 травня про «західні фейки про Україну», - написав Кислиця у Twitter.

Треш-гурт путіністів при ООН оголосив про черговий шабаш у Нью-Йорку - Аррія РБ 6 травня про «західні фейки про Україну» … pic.twitter.com/7p6QCB1sRs — Sergiy Kyslytsya (@SergiyKyslytsya) April 27, 2022

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський закликав ООН зайнятися реформою світової системи безпеки і позбавити Росію права вето в Радбезі.

В Європарламенті теж вважають, що Росія має бути позбавлена права вето в ООН.

Раніше Кислиця викрив маніпуляцію представника Росії в ООН.