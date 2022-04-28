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    Що Путін прагне захопити до 9 травня: роз'яснення ексдепутата Держдуми

    Путін будь-що намагатиметься видати за перемогу - Що Путін прагне захопити до 9 травня: роз'яснення ексдепутата Держдуми
    Путін будь-що намагатиметься видати за перемогу
    фото з відкритих джерел

    Ілля Пономарьов вважає, що Путін будь-що видаватиме за перемогу, однак головна його ціль – Маріуполь

    Ексдепутат Держдуми Росії Ілля Пономарьов, який єдиний серед 450 народних обранців країни-агресора у 2014 році не підтримав окупацію Криму, а зрештою переїхав до України й набув українського громадянства, вважає, що найбільш очевидна ціль президента РФ Володимира Путіна до 9 травня – це захоплення Маріуполя. У інтерв’ю «24 каналу» він зазначив, що неважливо – зможе він це зробити, чи ні, адже все одно казатиме про свою перемогу.

    «Як ми розуміємо, він не досягне нічого. Але він казатиме про будь-що, що це і була його мета і що це і є перемога, і розповідатиме про це російським громадянам», – сказав колишній російський депутат.

    Пономарьов наголосив, що загалом це буде більше протистояння на словах: і якщо Україна вистоїть, то з російського боку це буде більше залякування. Тобто Путін будь-що намагатиметься видати за перемогу.

    «Тому що йому, звичайно, дуже хотілося б щось таке, помітне, щоб було зроблене. Але якщо нічого не буде, він просто скаже, що ось це і є перемога», – пояснив колишній депутат Держдуми.

    Відомо, що Маріуполь є стратегічним містом для Росії, оскільки його захоплення дозволить російським силам на півдні з'єднатися з військами на Донбасі. Це також дасть Росії доступ до ключового порту. Місто з 1 березня перебуває в облозі, росіяни постійно обстрілюють його, намагаючись взяти місто під свій повний контроль.

    Нагадаємо, що 21 квітня міністр оборони Росії Сергій Шойгу збрехав Путіну про захоплення Маріуполя. Захисники міста одразу ж відреагували на цю доповідь даними про знищення техніки окупантів. Водночас Путін наказав Шойгу скасувати штурм «Азовсталі», оскільки він «недоцільний». Проте пізніше стало відомо, що в місті відбувається бомбардування і обстріл території «Азовсталі».

    Раніше у мережі з'явилося відео застосування систем дистанційного розмінування УР-77 під час штурму житлових кварталів Маріуполя.

    Також окупанти самі показують, як обстрілюють мирне населення Маріуполя.

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    Теги: Маріуполь росія окупанти війна путін Україна Ілля Пономарьов окупація #stoprussia
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    Що Путін прагне захопити до 9 травня: роз'яснення ексдепутата Держдуми