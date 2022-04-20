Всіх, окрім Білик та Ротару. Список артистів, яких на 50 років «забанила» Росія

Всіх, окрім Білик та Ротару. Список артистів, яких на 50 років «забанила» Росіядокумент
Українським артистам заборонили в'їзд до РФ до 2072 року, але не усім
Російське офіційне видання «Известия» повідомило, що отримало повний список українських артистів, журналістів і митців, яким Москва заборонила вʼїзд терміном на 50 років за критичне ставлення до дій Росії, яка 24 лютого розпочала неспровоковану війну проти України.
До переліку увійшла 31 людина. Серед них – телеведучі Дмитро Комаров («Світ Навиворіт»), Микола Серга і Андрій Бедняков («Орел і решка»), музиканти Макс Барських, Святослав Вакарчук, Олексій Потапенко та Анастасія Каменських, Світлана Лобода, Дмитро Монатік, Андрій Данилко, Тіна Кароль та інші.
На кілька годин раніше стало відомо, що в цьому списку фігурує тревел-блогер Антон Птушкін, підписниками якого в Youtube є понад 5,5 млн користувачів. «Отже, випуску про Поволжя не буде», – написав 38-річний Птушкін, який народився і виріс у Луганську.
Водночас РФ не всіх топових українських артистів внесла до списку, які виступили з осудом дій Москви. Зокрема в ньому немає Софії Ротару та Ірини Білик.
Нагадаємо, народна артистка Ірина Білик у перші дні війни дуже різко розкритикувала Росію та російських артистів, які не виступили проти війни.
Співачка також записала вірш, де назвала російських солдатів «скотиною».