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    Всіх, окрім Білик та Ротару. Список артистів, яких на 50 років «забанила» Росія

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    Співачка Ірина Білик закликала російських колег не мовчати про війну. Проте її ніхто так і не почув... - Всіх, окрім Білик та Ротару. Список артистів, яких на 50 років «забанила» Росія
    Співачка Ірина Білик закликала російських колег не мовчати про війну. Проте її ніхто так і не почув...
    фото з відкритих джерел

    Українським артистам заборонили в'їзд до РФ до 2072 року, але не усім

    Російське офіційне видання «Известия» повідомило, що отримало повний список українських артистів, журналістів і митців, яким Москва заборонила вʼїзд терміном на 50 років за критичне ставлення до дій Росії, яка 24 лютого розпочала неспровоковану війну проти України.

    До переліку увійшла 31 людина. Серед них – телеведучі Дмитро Комаров («Світ Навиворіт»), Микола Серга і Андрій Бедняков («Орел і решка»), музиканти Макс Барських, Святослав Вакарчук, Олексій Потапенко та Анастасія Каменських, Світлана Лобода, Дмитро Монатік, Андрій Данилко, Тіна Кароль та інші.

    На кілька годин раніше стало відомо, що в цьому списку фігурує тревел-блогер Антон Птушкін, підписниками якого в Youtube є понад 5,5 млн користувачів. «Отже, випуску про Поволжя не буде», – написав 38-річний Птушкін, який народився і виріс у Луганську.

    Водночас РФ не всіх топових українських артистів внесла до списку, які виступили з осудом дій Москви. Зокрема в ньому немає Софії Ротару та Ірини Білик.

    Нагадаємо, народна артистка Ірина Білик у перші дні війни дуже різко розкритикувала Росію та російських артистів, які не виступили проти війни.

    Співачка також записала вірш, де назвала російських солдатів «скотиною».

    Читайте також: «Непереможна Україна»: Білик, Зібров та інші зірки записали пісню про перемогу у війні


    Теги: росія окупанти війна Світлана Лобода Святослав Вакарчук Ірина Білик Україна артист співачка окупація Андрій Данилко #stoprussia
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    Всіх, окрім Білик та Ротару. Список артистів, яких на 50 років «забанила» Росія