Всіх, окрім Білик та Ротару. Список артистів, яких на 50 років «забанила» Росія

Співачка Ірина Білик закликала російських колег не мовчати про війну. Проте її ніхто так і не почув...

Співачка Ірина Білик закликала російських колег не мовчати про війну. Проте її ніхто так і не почув...

Українським артистам заборонили в'їзд до РФ до 2072 року, але не усім

Російське офіційне видання «Известия» повідомило, що отримало повний список українських артистів, журналістів і митців, яким Москва заборонила вʼїзд терміном на 50 років за критичне ставлення до дій Росії, яка 24 лютого розпочала неспровоковану війну проти України.

До переліку увійшла 31 людина. Серед них – телеведучі Дмитро Комаров («Світ Навиворіт»), Микола Серга і Андрій Бедняков («Орел і решка»), музиканти Макс Барських, Святослав Вакарчук, Олексій Потапенко та Анастасія Каменських, Світлана Лобода, Дмитро Монатік, Андрій Данилко, Тіна Кароль та інші.

На кілька годин раніше стало відомо, що в цьому списку фігурує тревел-блогер Антон Птушкін, підписниками якого в Youtube є понад 5,5 млн користувачів. «Отже, випуску про Поволжя не буде», – написав 38-річний Птушкін, який народився і виріс у Луганську.

Водночас РФ не всіх топових українських артистів внесла до списку, які виступили з осудом дій Москви. Зокрема в ньому немає Софії Ротару та Ірини Білик.

Нагадаємо, народна артистка Ірина Білик у перші дні війни дуже різко розкритикувала Росію та російських артистів, які не виступили проти війни.

Співачка також записала вірш, де назвала російських солдатів «скотиною».



