Українці, виступайте проти капітуляції - держава знову у небезпеці!

Дмитро Ярош Народний депутат 8 скликання

Дмитро Ярош

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Знову чергове «перемир’я»...

При попередній владі нас теж намагались «примусити до миру» з терористами та окупантами.

Але, серед тих владоможців, все ж, була більшість патріотів, які тверезо мислили і розуміли: якщо украінці припинять стріляти в обороні своєї Держави, вони втратять свою державність...

Тепер же, влада чомусь повірила, що Україну можна здати ворогам. Звідти всі процеси, що йдуть крайніми днями на Фронті російсько-української війни.

Пам’ятаю як в 14-му, зруйновану к@ц@п@ми Армію, теж розброювали і деморалізовували.

Тоді вперед вийшли Добровольці. І ми зупинили ворога, і відкинули його на сотні кілометрів із займаних позицій.

Зараз, якщо політичне керівництво держави, що тимчасово перебуває при владі, захоче стати «Зрадниками», що ж - ми дамо цьому раду.

Звертаюсь до українських Воїнів: не виконуйте злочинних антиконституційних і антидержавних наказів.

Капітуляція перед Кремлем - смерть нашої Держави....

Влада, яка виступає проти права Нації мати свою Державу - ворожа і приречена.

Украінці, виступайте проти капітуляції! Підтримуйте акції Руху Опору Капітуляції та державницьких антикапітулянських сил!

Брати-Воїни: військовослужбовці Збройних Сил України, Національної Гвардії, Служби Безпеки України, працівники МВС, Добровольці - Держава знову у небезпеці!

Українська Добровольча Армія готова стати об’єднавчою платформою для всіх Людей Війни, для всіх патріотів, які вміють тримати у руках зброю та готові знову стати на захист Самостійності та Соборності нашої Держави.

Разом - сила!

Слава Україні!

Джерело: блог Дмитра Яроша

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