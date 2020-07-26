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    Економіка та фінанси

    В Україні хочуть переглянути принципи формування продовольчої безпеки

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    В Україні хочуть переглянути принципи формування продуктової безпеки і використовувати балансувальні обсяги продуктів, як в Європі - В Україні хочуть переглянути принципи формування продовольчої безпеки
    В Україні хочуть переглянути принципи формування продуктової безпеки і використовувати балансувальні обсяги продуктів, як в Європі

    В уряді обговорюють питання створення продовольчої безпеки з використанням нових інструментів

    В Україні хочуть переглянути принципи формування продуктової безпеки і використовувати балансувальні обсяги продуктів, як в Європі. Про це розповів міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко, повідомляє «112 Україна».

    «Ми хочемо зробити, як це є у ЄС, куди буде включена також і гречка. Тому що гречці приділяється дуже багато уваги. Половина виробляється в Україні, половину ми імпортуємо. Планується забезпечення продовольчої безпеки через нові інструменти, в рамках не держрезерву, тому що це дійсно застарілий радянський інструмент. Приблизно такі інструменти ми і зараз обговорюємо і думаємо», – сказав він.

    Міністр зазначив, що держрезервів у такому форматі не існує вже в країнах Євросоюзу і їх перевели на інший формат.

    «Коли держава через форвардні закупівлі або через інші інструменти створює для себе запас на комерційних підприємствах. Тобто все прозоро, все оновлюється. Держава каже: «Я хочу бути впевненим, що у мене там двомісячний, тримісячний запас продукції», й укладає форвардні договори. Тим самим підтримується і баланс ринку, баланс цінової стабільності. Тому ми будемо переглядати формат продовольчої безпеки», – заявив Ігор Петрашко.

    Глава відомства уточнив, в уряді обговорюють питання створення продовольчої безпеки з використанням нових інструментів, не з елементами держрезерву.

    Нагадаємо, уряд України хоче закуповувати гречку в резерв.

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    продукти держава Україна Ігор Петрашко
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