В Україні хочуть переглянути принципи формування продовольчої безпеки



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В Україні хочуть переглянути принципи формування продуктової безпеки і використовувати балансувальні обсяги продуктів, як в Європі

В уряді обговорюють питання створення продовольчої безпеки з використанням нових інструментів

В Україні хочуть переглянути принципи формування продуктової безпеки і використовувати балансувальні обсяги продуктів, як в Європі. Про це розповів міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко, повідомляє «112 Україна».

«Ми хочемо зробити, як це є у ЄС, куди буде включена також і гречка. Тому що гречці приділяється дуже багато уваги. Половина виробляється в Україні, половину ми імпортуємо. Планується забезпечення продовольчої безпеки через нові інструменти, в рамках не держрезерву, тому що це дійсно застарілий радянський інструмент. Приблизно такі інструменти ми і зараз обговорюємо і думаємо», – сказав він.

Міністр зазначив, що держрезервів у такому форматі не існує вже в країнах Євросоюзу і їх перевели на інший формат.

«Коли держава через форвардні закупівлі або через інші інструменти створює для себе запас на комерційних підприємствах. Тобто все прозоро, все оновлюється. Держава каже: «Я хочу бути впевненим, що у мене там двомісячний, тримісячний запас продукції», й укладає форвардні договори. Тим самим підтримується і баланс ринку, баланс цінової стабільності. Тому ми будемо переглядати формат продовольчої безпеки», – заявив Ігор Петрашко.

Глава відомства уточнив, в уряді обговорюють питання створення продовольчої безпеки з використанням нових інструментів, не з елементами держрезерву.

Нагадаємо, уряд України хоче закуповувати гречку в резерв.

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