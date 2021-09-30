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    Думки вголос

    Україні слід подати міжнародні позови щодо окупації Угорщиною та Німеччиною Закарпаття

    • Дмитро Ярош

      Народний депутат 8 скликання

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Треба не сюсюкати з недругами та робити вигляд, що нічого не відбувається - Україні слід подати міжнародні позови щодо окупації Угорщиною та Німеччиною Закарпаття
    Треба не сюсюкати з недругами та робити вигляд, що нічого не відбувається
    Фото: esu.com.ua

    На міжнародній арені треба брати приклад з держави Ізраїль

    Вважаю, що у відповідь на системну ворожу політику Угорського уряду проти України, необхідно подати міжнародні позови щодо окупації Угорщиною у співдії з націонал-соціалістичною Німеччиною, українського Закарпаття.

    А також вимагати матеріальної компенсації за перебування та злодіяння окупаційних угорських військ під час Другої Світової війни, на українській землі…

    До речі, поведінка Німеччини стосовно Північного потоку – 2 так само могла би ініціювати процес України проти Німеччини за військові злочини та етнічні чистки проти нашого народу під час ДСВ…

    На міжнародній арені треба брати приклад з держави Ізраїль, а не сюсюкати з недругами та робити вигляд, що нічого не відбувається.

    Джерело: блог Дмитра Яроша

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    Теги: Німеччина Закарпаття Друга світова війна Угорщина
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    Україні слід подати міжнародні позови щодо окупації Угорщиною та Німеччиною Закарпаття