Україні слід подати міжнародні позови щодо окупації Угорщиною та Німеччиною Закарпаття

Треба не сюсюкати з недругами та робити вигляд, що нічого не відбувається

На міжнародній арені треба брати приклад з держави Ізраїль

Вважаю, що у відповідь на системну ворожу політику Угорського уряду проти України, необхідно подати міжнародні позови щодо окупації Угорщиною у співдії з націонал-соціалістичною Німеччиною, українського Закарпаття.

А також вимагати матеріальної компенсації за перебування та злодіяння окупаційних угорських військ під час Другої Світової війни, на українській землі…

До речі, поведінка Німеччини стосовно Північного потоку – 2 так само могла би ініціювати процес України проти Німеччини за військові злочини та етнічні чистки проти нашого народу під час ДСВ…

На міжнародній арені треба брати приклад з держави Ізраїль, а не сюсюкати з недругами та робити вигляд, що нічого не відбувається.

Джерело: блог Дмитра Яроша

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