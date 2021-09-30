Україні слід подати міжнародні позови щодо окупації Угорщиною та Німеччиною Закарпаття
На міжнародній арені треба брати приклад з держави Ізраїль
Вважаю, що у відповідь на системну ворожу політику Угорського уряду проти України, необхідно подати міжнародні позови щодо окупації Угорщиною у співдії з націонал-соціалістичною Німеччиною, українського Закарпаття.
А також вимагати матеріальної компенсації за перебування та злодіяння окупаційних угорських військ під час Другої Світової війни, на українській землі…
До речі, поведінка Німеччини стосовно Північного потоку – 2 так само могла би ініціювати процес України проти Німеччини за військові злочини та етнічні чистки проти нашого народу під час ДСВ…
На міжнародній арені треба брати приклад з держави Ізраїль, а не сюсюкати з недругами та робити вигляд, що нічого не відбувається.
Джерело: блог Дмитра Яроша