Вибори в Німеччині. Що зміниться для України?

Прогнозованість – це те, що найбільше цінується у світовій політиці

Антиросійські санкції та засудження Росії формально залишаться...

Вибори радикально змінять політичну палітру в самій Німеччині – правлячий блок ХДС/ХСС має шанс піти в опозицію, а в будь-якому варіанті нової коаліції з трьох партій ключові позиції обов’язково отримають молодші партнери - Зелені та Вільні демократи

Але при цьому радикальних змін у зовнішній політиці не відбудеться. Всі потенційні учасники коаліції дотримуються чіткої проєвропецйсьої позиції та дуже поміркованої зовнішньої політики, зокрема, у питанні України.

Можливий канцлер від СДПН Шольц хоч і традиційно для соціал-демокатів виступає за «діалог» з Росією, його позиція мало відрізняється від позиції пізньої Меркель, яка теж заявляє і про діалог з Росією, і за Північний потік-2.

Словом, антиросійські санкції та засудження Росії формально залишаться, але і запрошення України до НАТО та ЄС за німецької підтримки теж поки не буде.

Свіжою ноткою для України може стати призначення міністром закордонних справ Анналени Барбок, – лідерки зелених, які мають чіткі антиросійські, а відповідно і проукраїнські позиції. Але з іншого боку, якщо цю посаду обійме представник Вільних демократів, Україні доведеться мати справу з міністром компромісно налаштованим до РФ.

Невелике вікно можливості для України відкриється щодо умов нового контракту про транзит російського газу. Оскільки коаліціада може тривати довго, це створюватиме для кремля ситуацію непевності, – коли не будуть зрозумілі остаточні умови, на яких запрацює Північний потік-2. Це – нехай невелика, але можливість для України виторгувати для себе кращі умови транзиту.

Але, звісно, якщо наша зовнішня політика проактивною, а не те, що зараз..

Загалом, німецькі вибори вкотре показали, що в розвинених демократіях навіть різкі політичні зміни не роблять політику цих країн непрогнозованою.

Прогнозованість – це те, що найбільше цінується у світовій політиці. І це саме те, чого так гостро не вистачає нинішній європейсько-китайсько-какая-разніца-як орієнтованій зовнішній політиці України.

Джерело: блог Сергія Тарана

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