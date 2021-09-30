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    Думки вголос

    Безвіз в нас не заберуть

    Панікувати та хайпувати точно не варто, тільки емоції підігриваємо - Безвіз в нас не заберуть
    Панікувати та хайпувати точно не варто, тільки емоції підігриваємо
    зображення з відкритих джерел

    Деякі країни Євросоюзу, включаючи, до речі, Німеччину та Францію, хочуть натиснути на балканські країни

    Безвіз в нас не заберуть – тут можна заспокоїтись. Коли надавався безвіз, ми прописали чітку процедуру на випадок, якщо загроза стане реальною. «З нічого» такі рішення не прийматимуться.

    Але диму без вогню не буває. Спекуляції не пусті. Деякі країни Євросоюзу, включаючи, до речі, Німеччину та Францію, хочуть натиснути на балканські країни. Там зовсім в глухому куті погодження спільної заяви саміту Євро Союзу – деякі країни ЄС взагалі не хочуть згадувати Західні Балкани як перспективу членства. Це зрозуміло – після виборів у Німеччині та перед виборами у Франції це «особливо не на часі».

    Але є дискусії щодо нас, України. Хтось скаржиться на підробку документів, а хтось – більш глобально на проблеми з впровадженням верховенства права. Наразі це не критично, але «боком» може вилізти. Тому панікувати та хайпувати точно не варто, тільки емоції підігриваємо, а це вже грає на руку Кремлю. Потурбуватися варто: говорити з ЄС потрібно на випередження. Ситуація там може змінитися досить швидко, а сам факт дискусій всередині ЄС стане шаленим подарунком для Росії. Хай обійдуться без подарунків.

    Джерело: блог Павла Клімкіна

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: безвізовий режим ЄС Росія Німеччина українці
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    Безвіз в нас не заберуть