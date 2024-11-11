Бюджет воєнного часу. Ключові зміни до другого читання

Уряд подав до Верховної Ради доопрацьований до другого читання проект Державного бюджету на 2025 рік

Основні параметри кошторису:

І. Доходи (без трансфертів) – 2 324,2 млрд грн (+2,8 млрд грн), у тому числі загального фонду – 2 130,3 млрд грн (+50,0 млрд грн), спеціального фонду – 193,9 млрд грн (-47,2 млрд грн).

Ключові зміни по доходам:

1) переведення доходів, що формують дорожній фонд, із спецфонду до загального фонду, зокрема 39,3 млрд грн акцизного податку з вироблених в Україні та ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції), зокрема транспортних засобів і пального, та 3,8 млрд грн ввізного мита;

2) уточнення показників доходів з урахуванням норм, передбачених «ресурсним» проектом: збільшення податку на прибуток підприємств на 41,8 млрд грн і ренти за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення на 420 млн грн; зменшення податку та збору на доходи фізичних осіб на 20,1 млрд грн і дивідендів (доходів), нарахованих на акції (частки) підконтрольних державі господарських товариств на 15,8 млрд грн.

ІІ. Видатки – 3 995,1 млрд грн (+2,8 млрд грн), у тому числі за загальним фондом – 3 709,8 млрд грн (+50,0 млрд грн) та спеціальним фондом – 285,3 млрд грн (-47,2 млрд грн).

Нагадаю – до першого читання я пропонував правки до головного фінансового документу держави на наступний рік, зокрема, щодо скорочення видатків на 50 млрд грн (насамперед, недоречного під час триваючої повномасштабної війни дорожнього будівництва, а також деяких інших непріоритетних статей витрат), та перерозподіл цих 50 млрд на більш актуальні у нинішніх умовах напрямки, а саме: 1) зміцнення обороноздатності держави, 2) підтримку національної економіки; 3) соціальний захист громадян; 4) підтримку громад і територій; 5) підтримку освіти та науки; 6) підтримку системи охорони здоров’я.

Більшість моїх пропозицій була підтримана (не обов’язково в тих сумах, але це вже деталі), як і загальний запропонований мною ресурс у 50 млрд грн (спеціально для конспірологів – інсайдами не користувався, з Урядом не домовлявся).

Отже, які видатки пропонується збільшити до ІІ читання за згаданими мною блоками.

І. Зміцнення обороноздатності держави

Виділяється таке додаткове фінансування на:

розвиток, закупівлю, модернізацію та ремонт озброєння, військової техніки, засобів та обладнання (КПКВК 2101150) – +730,8 млн грн;

нову бюджетну програму «Надання державної фінансової підтримки підприємствам у сфері оборонно-промислового комплексу» (КПКВК 2601040) – 500 млн грн (нагадаю, у листопаді цього року запустили програму здешевлення кредитів для підприємств ОПК);

розвідувальну діяльність у сфері оборони (КПКВК 5961010, також на розвиток озброєння та військової техніки) – +289,5 млн грн.

ІІ. Підтримка національної економіки

За рахунок загального фонду державного бюджету буде профінансовано 36 проектів з Єдиного проектного портфеля здійснення публічних інвестицій на загальну суму 36,4 млрд грн, зокрема за такими пріоритетними напрямами: освіта (11,8 млн грн); водопостачання (8 млрд грн); соціальний захист (6 млрд грн); охорона здоров’я (5,6 млрд грн); транспорт (4,4 млрд грн) – ці видатки буде розподілено між відповідними головними розпорядниками бюджетних коштів.

Зафіксували, що окрім передбачених за загальним фондом 1 млрд грн на гуманітарне розмінування сільськогосподарських земель, ще одна сума – 2 млрд грн розподілятиметься за рішенням Уряду через Мінекономіки за рахунок невикористаних залишків коштів на соціальне страхування.

Додатково виділено 1 млрд грн для державної підтримки розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції за програмою «Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників».

ІІІ. Соціальний захист і підтримка громадян

З’являться дві нові бюджетні програми: «Компенсація за знищене житло» (КПКВК 3101200) – 3 млрд грн, та «Надання компенсації для відновлення окремих категорій об'єктів нерухомого майна, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією російської федерації, з використанням електронної публічної послуги «єВідновлення» (КПКВК 3101130) – 1 млрд грн.

Запропоновано збільшити фінансування:

надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам (КПКВК 2501530 «Соціальний захист громадян, які потрапили до складних життєвих обставин») – +1 млрд грн;

забезпечення надання послуги денного догляду для дітей з інвалідністю («КПКВК 2501370 «Розвиток системи соціальних послуг») – +328,6 млн грн.

За рахунок перерозподілу коштів запропоновано дві «ветеранські» програми: «Заходи з підтримки та допомоги ветеранам війни, членам їх сімей та членам родин загиблих» – майже 2,2 млрд грн, та «Забезпечення діяльності підприємств, установ та організацій Міністерства у справах ветеранів» – 463,9 млн грн.

IV. Підтримка громад і територій

Фінансовий ресурс місцевих бюджетів збільшиться на 19,9 млрд грн, обсяг доходів місцевих бюджетів – на 7,7 млрд грн, обсяг міжбюджетних трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам – на 12,1 млрд грн.

В частині міжбюджетних трансфертів місцевим бюджетам з’являться три нові субвенції на: реалізацію публічних інвестиційних проектів – 18,7 млрд грн, здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти – 12,0 млрд грн; аварійно-відновлювальні роботи житлово-комунальної сфери у м. Харкові – 1 млрд грн.

Буде збільшено обсяги, зокрема: додаткової дотації на компенсацію втрат доходів місцевих бюджетів внаслідок наданих державою податкових пільг зі сплати земельного податку суб’єктам космічної діяльності та літакобудування, в частині компенсації пільг зі сплати земельного податку суб’єктам космічної діяльності – на 594,7 млн грн; субвенції на завершення будівництва метрополітену у м. Дніпрі – 140,4 млн грн.

У результаті доопрацювання після першого читання обсяг додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв’язку з повномасштабною збройною агресією російської федерації становитиме 37,5 млрд грн.

Також буде відновлено фінансування Державного фонду регіонального розвитку (КПКВК 3121070) в обсязі 1 млрд грн, кошти якого спрямовуватимуться на реалізацію публічних інвестиційних проектів.

V. Підтримка освіти та науки

Буде запроваджено нову бюджетну програму «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти» (КПКВК 2211370) на суму 12,0 млрд грн.

Запропоновано збільшення фінансування на:

грантову підтримку наукових досліджень Національним фондом досліджень – +143,1 млн грн;

підвищення розміру оплати праці педагогічних, науково-педагогічних та інших фахівців, залучених до організації та проведення Національного мультипредметного тесту – +65,9 млн грн;

забезпечення діяльності державних закладів загальної середньої освіти за бюджетною програмою «Надання освіти закладами загальної середньої освіти державної форми власності та освітніх послуг державною установою для осіб, які перебувають у закладах охорони здоров’я» (КПКВК 2201100) –+34,4 млн грн;

проведення спільних наукових досліджень в рамках міжнародного двостороннього співробітництва – +19,3 млн грн

VІ. Підтримка системи охорони здоров’я

Більше коштів пропонується виділити на:

відшкодування вартості лікарських засобів і медичних виробів – +500 млн грн та для оплати медичних послуг – +96 млн грн у рамках реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення;

впровадження оцінювання повсякденного функціонування особи (КПКВК 2301110 «Спеціалізована медична допомога») – +50 млн грн;

забезпечення проектних робіт ДУ «Інститут геронтології ім. Д.Чеботарьова НАМНУ» за програмою «Діагностика і лікування захворювань із впровадженням експериментальних та нових медичних технологій, спеціалізована консультативно-поліклінічна допомога, що надається науково-дослідними установами Національної академії медичних наук України» (КПКВК 6561060) – +10 млн грн.

Також проведено оптимізацію та перерозподіл (у тому числі за пропозицією народних депутатів) коштів між деякими іншими бюджетними програмами.

Підкреслю – я не ідеалізую цей бюджет, тому що у світі немає нічого ідеального, як і меж для вдосконалення будь-якого законопроекту, у тому числі, й цього.

Але слід пам’ятати, що нам подано кошторис країни, яка вступає у четвертий рік повномасштабної війни, з усіма тими невизначеностями та ризиками, які були й у попередні роки.

Усі ресурси, яка держава збирає у вигляді податків, ми спрямовуємо на фінансування сектору безпеки і оборони, потреби якого за нинішніми оцінками перевищуватимуть 2,2 трлн. грн. Ми бачимо бюджет держави-агресора, з якого може випливати тільки один висновок – росія не тільки не збирається припиняти війну, вона навпаки виділить у 2025 році на неї рекордне для себе фінансування – маємо це також враховувати.

Немілітарні видатки у значній мірі покривають наші партнери і союзники (у цьому плані дуже розраховуємо на кредит на $50 млрд від держав G7, співпрацю з Європейським Союзом (у рамках Ukraine Facility), Міжнародним валютним фондом та іншими міжнародними фінансовими організаціями (Світовим банком, ЄБРР, ЄІБ тощо), державами-партнерами на двосторонній основі).

Тому я буду підтримувати подані Урядом пропозиції.