120 тисяч грн на авто для ветерана: як новий законопроєкт повертає мобільність та незалежність

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт про часткову компенсацію вартості придбаного ветераном з інвалідністю І та ІІ групи автомобіля

У Раді пропонують виплачувати ветеранам компенсацію на придбання авто

Автомобіль для ветерана з інвалідністю – це давно не про комфорт чи розкіш. Це про можливість безперешкодно пересуватися, проходити реабілітацію, працювати та бути економічно незалежним. Це інструмент повернення до повноцінного цивільного життя.

За законом, держава має обов’язок безоплатно забезпечувати автомобілями людей з інвалідністю (зокрема й ветеранів). Але будьмо реалістами: ця норма не працює вже понад 10 років. Спрогнозувати, коли в бюджеті з'явиться достатньо ресурсів для повного покриття цих потреб, надзвичайно складно.

Саме тому ми пропонуємо дієве та реалістичне рішення замість задекларованих, але невиконуваних обіцянок.

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт про часткову компенсацію вартості придбаного ветераном з інвалідністю І та ІІ групи автомобіля. Ми пропонуємо, щоб така компенсація становила не менше 120 000 грн.

Що це змінює?

Держава допомагає фінансово придбати авто тим, хто цього дійсно потребує вже зараз.

Ветерани отримують мобільність та можливість самостійно заробляти, сприяючи власній економічній незалежності.

Головне: ми не відкладаємо це рішення в «довгий ящик».

Разом із базовим законопроєктом подано й зміни до Державного бюджету на поточний рік про збільшення видатків для Міністерства у справах ветеранів. Мета – передбачити фінансування цієї програми вже зараз, щоб ветерани могли скористатися підтримкою не колись у майбутньому, а в цьому році.